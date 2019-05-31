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Путин: властелином мира сделает искусственный интеллект его монополиста

Президент России поставил задачу значительно увеличить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта.

31.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Путин: властелином мира сделает искусственный интеллект его монополиста

За умы борются во всем мире

Президент России Владимир Путин отметил важность развития технологии искусственного интеллекта, которая позволяет принимать быстрые решения и повысить эффективность управления. Об этом глава государства заявил на совещании о развитии технологий в области искусственного интеллекта.

«Механизмы искусственного интеллекта обеспечивают в режиме реального времени быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объемов информации, что дает колоссальные преимущества в качестве и результативности», — подчеркнул глава государства. «Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны — тот станет властелином мира», — добавил Путин.

«Борьба за технологическое лидерство — прежде всего в сфере искусственного интеллекта — уже стала полем глобальной конкуренции, — заметил он. — Скорость создания новых продуктов и решений растет в геометрической прогрессии по экспоненте».

Глава государства подчеркнул, что это направление является одним из ключевых в технологическом развитии, поскольку оно будет определять будущее всего мира. По его словам, такого рода разработки не имеют аналогов в истории по своему влиянию на экономику и производительность труда, эффективность управления, образования, здравоохранения и повседневную жизнь людей.

Путин напомнил, что многие страны уже приняли свои стратегии развития искусственного интеллекта. «И мы, конечно, должны обеспечить технологический суверенитет в сфере искусственного интеллекта, это важнейшее условие состоятельности нашего бизнеса и экономики, качества жизни граждан России, безопасности и обороноспособности государства, — потребовал российский лидер. — Речь идет не только об алгоритмах для отдельных узкоспециальных задач, нужны именно универсальные решения, использование которых дает максимальный эффект, причем в любой отрасли».

Исследования в области искусственного интеллекта
Президент поставил задачу значительно увеличить финансирование научных исследований в области искусственного интеллекта. Среди задач, которые предстоит решить в ближайшее время, глава государства в первую очередь назвал «создание принципиально новых фундаментальных заделов, математических методов, принципов работы искусственного интеллекта, в том числе — по аналогии с человеческим мозгом».

«Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира, эта работа может идти и в рамках международных математических центров», — поставил задачу Путин. Он напомнил, что в 2020 году международные математические центры будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

«Необходимо кратно увеличить финансирование исследований в области искусственного интеллекта, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований, разработок», — указал президент.

По его оценке, «для решения амбициозного проекта в сфере технологии искусственного интеллекта у России объективно есть хорошие стартовые условия и серьезные конкурентные преимущества». «Уже сегодня в России один из самых высоких мировых показателей проникновения мобильной связи и интернета, развития электронных услуг, стоимость доступа в сеть — одна из самых низких в мире», — перечислил глава государства. Он также отметил, что РФ «опирается на традиционно сильные научные и образовательные школы в математике и физике, на конкурентную систему подготовки специалистов в области IT». Путин обратил внимание на регулярные победы российских студентов на чемпионатах мира по программированию, в нынешнем году «золото» взяла команда МГУ.

«Сильные научные и прикладные компетенции уже позволили создать оригинальные и коммерчески успешные отечественные разработки мирового уровня, в том числе в таких сферах, как компьютерное зрение и распознавание голоса, а также кибербезопасность», — констатировал президент. По его словам, России «за пять лет нужно выйти по этим направлениям на лидирующие позиции».

Правовая база для использования искусственного интеллекта
Путин призвал обеспечить донастройку законодательства для внедрения технологий искусственного интеллекта, при этом обеспечив соблюдение прав граждан и безопасность.

«Принципиально важно настроить наше законодательство на новую технологическую реальность, максимально быстро и качественно сформировать гибкую, адекватную правовую базу для разработки и использования прикладных решений на базе искусственного интеллекта, а также специальные режимы для частных инвестиций в создание прорывных решений», — сказал он. «И, безусловно, [нужно] гарантировать надежную защиту интеллектуальной собственности, правовые условия для регистрации патентов в национальной юрисдикции России», — отметил глава государства.

«Важно снять законодательные и административные барьеры для технологического первопроходчества, при этом обеспечив безопасность государства и общества, безусловное соблюдение прав граждан», — подчеркнул Путин.

Президент также призвал сформировать эффективное правовое регулирование в сфере оборота данных, а также обеспечить инфраструктуру для их обработки.

«Необходимо < …> также предложить взвешенные решения, которые позволят использовать данные для создания алгоритмов искусственного интеллекта», — заявил он.

Глава государства отметил, что важнейшим условием для развития этой сферы является «готовность общества, граждан к повсеместному внедрению таких технологий». «Нужно обеспечить широкое цифровое просвещение, запустить программы переобучения, прежде всего, по востребованным направлениям», — указал он.

Господдержка отечественных технологий
Владимир Путин согласился с тем, что государство должно поддержать производство отечественной продукции для развития искусственного интеллекта. Об этом он заявил, комментируя выступление вице-премьера Юрия Борисова, говорившего об этой задаче. Борисов не исключил, что одной из таких мер поддержки может стать госзаказ на такую продукцию.

«Согласен», — сказал в ответ глава государства. «Стремиться нужно к тому, чтобы можно было измерить результат нашей работы, это правда», — добавил он.

Президент призвал активнее привлекать российские компании к программе развития искусственного интеллекта в экономике страны. При этом он отметил, что лично готов обсуждать эти вопросы с теми компаниями, которые сложнее привлечь к этой работе.

Глава государства поблагодарил присутствующих в зале руководителей отечественных компаний, которые занимаются внедрением таких технологий.

«Я хочу поблагодарить тех, кто этим занимался, я вижу здесь конкретные вопросы, конкретные компании, и, главное, достигнуты конкретные договоренности с этими компаниями в тех областях, которые для них представляют интерес. Но это еще не все наши компании, у нас их гораздо больше. И с ними, наверное, сложнее. Но у меня просьба, вы и дальше продолжайте с ними работать, и мне подскажите, с кем мне конкретно надо поработать по этим вопросам», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что при внедрении достижений искусственного интеллекта необходимо обеспечить российским компаниям «естественный захват рынка — собственного и мировых рынков». В то же время, по его словам, в ряде сфер для активного применения методов искусственного интеллекта нужны соответствующие решения профильных министерств и ведомств.

«Нам нужно продвигать эти продукты. Здесь от министерств много зависит, в том числе от Министерства промышленности», — добавил президент. Он признал, что такие технологии на первом этапе могут обходиться дороже, чем традиционные, «но зато потом рывок будет такой сильный, что он окупит все первоначальные вложения».

«Все это требует очень внимательного и конкретного рассмотрения. Стратегия [развития искусственного интеллекта — прим. ТАСС], наверное, получится хорошая. Мы стратегии в принципе писать умеем, даже самые сложные. Но нам нужны пошаговые планы реализации этой стратегии развития искусственного интеллекта, это обязательно нужно будет сделать», — заявил Путин.

Источник: ТАСС


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