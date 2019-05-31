КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
Продам 3-комнатную квартиру
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Путин: властелином мира сделает искусственный интеллект его монополиста

Фотомарафон «Нас много и мы в тельняшках» в «Курьер.Среда.Бердск»

За сбыт «соли» в Волгограде на 8,5 лет осудили безработного наркоторговца Бердска

Вырезали сцены с гей-сексом и наркотиками из фильма об Элтоне Джоне для проката в России

Возьми уникальный журнал «Выпускник-2019» в редакции

Кондуктор исцарапала пассажирку троллейбуса в Новосибирске

Мусорные контейнеры раскрасят 1 июня в Бердске

В жару сокращать рабочий день и делать перерывы обязаны работодатели

На любовь к русскому языку 7,5 млрд рублей потратит Россия за 5 лет

Инструкция: Как снизить стресс перед ЕГЭ

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Позеленел от боли разбившийся байкер в ДТП с Subaru в Бердске

Водитель мотоцикла Honda после полученных серьезных травм находился в сознании. Вероятно, у него сломаны ноги. Без экипировки он мог не выжить.

31.05.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Сергея Дедюкова Один комментарий
 
Позеленел от боли разбившийся байкер в ДТП с Subaru в Бердске

ДТП произошло в районе лыжной базы «Метелица»

Серьезные травмы получил мотоциклист на «Хонде» при столкновении с внедорожником в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», днем 29 мая недалеко от лыжной базы «Метелица» столкнулись внедорожник и мотоцикл. Оба транспортных средства, участника ДТП, получили серьезные повреждения. По информации «АвтоБердска», мужчина на мотоцикле «Хонда» врезался в «Субару Форестер» под управлением девушки. По словам мужа автоледи, «Субару» выезжала с парковки ресторана «Роза ветров», а мотоциклист, следовавший со стороны центра, врезался в ее авто. Кто из водителей столкнувшихся транспортных средств виновен в случившемся, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

На место ДТП вызывали спасателей бердского поисково-спасательного отряда (ПСО).

— Спасатели обесточили автомобиль и помогли транспортировать пострадавшего мотоциклиста в карету скорой помощи, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова.

По словам Оксаны Акуловой, когда пострадавшего транспортировали в «скорую», его ноги находились в неестественном положении, значит были переломаны. Мотоциклист, судя по всему, получил серьезные повреждения. Спасатель предполагает, что если бы не хорошая экипировка: шлем, краги, плотная куртка, высокие ботинки, все было бы гораздо хуже.

При транспортировке в скорую помощь мотоциклист находился в сознании, разговаривал, но был весь «зеленый» от боли, отметила Акулова.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Закрыл на балконе свою маму полуторагодовалый житель Бердска Путин: властелином мира сделает искусственный интеллект его монополиста Фотомарафон «Нас много и мы в тельняшках» в «Курьер.Среда.Бердск»

(1) Комментарий

  1. Николай

    По расположению автомобиля и мотоцикла в ДТП виновна женщина, которая не убедилась, что дорога свободна при выезде с парковки. Байкер нарушил правила тем, что не ехал с разрешенной сеоромтью 40 км/час.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

"СОЛО - РАЙДО" предлагает скидку на туры!!!
СОЛО-РАЙДО, туристическое агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика