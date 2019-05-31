Позеленел от боли разбившийся байкер в ДТП с Subaru в Бердске

Серьезные травмы получил мотоциклист на «Хонде» при столкновении с внедорожником в Бердске.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», днем 29 мая недалеко от лыжной базы «Метелица» столкнулись внедорожник и мотоцикл. Оба транспортных средства, участника ДТП, получили серьезные повреждения. По информации «АвтоБердска», мужчина на мотоцикле «Хонда» врезался в «Субару Форестер» под управлением девушки. По словам мужа автоледи, «Субару» выезжала с парковки ресторана «Роза ветров», а мотоциклист, следовавший со стороны центра, врезался в ее авто. Кто из водителей столкнувшихся транспортных средств виновен в случившемся, устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
На место ДТП вызывали спасателей бердского поисково-спасательного отряда (ПСО).
— Спасатели обесточили автомобиль и помогли транспортировать пострадавшего мотоциклиста в карету скорой помощи, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель ПСО Оксана Акулова.
По словам Оксаны Акуловой, когда пострадавшего транспортировали в «скорую», его ноги находились в неестественном положении, значит были переломаны. Мотоциклист, судя по всему, получил серьезные повреждения. Спасатель предполагает, что если бы не хорошая экипировка: шлем, краги, плотная куртка, высокие ботинки, все было бы гораздо хуже.
При транспортировке в скорую помощь мотоциклист находился в сознании, разговаривал, но был весь «зеленый» от боли, отметила Акулова.
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