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На любовь к русскому языку 7,5 млрд рублей потратит Россия за 5 лет

Предыдущая аналогичная программа по популяризации русского языка обошлась федеральному бюджету вдвое дешевле. Предусматривается поддержка русских школ за рубежом , отбор иностранцев для обучения в РФ.

31.05.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
На любовь к русскому языку 7,5 млрд рублей потратит Россия за 5 лет

Русский язык — великий и могучий

В период до 2025 года на популяризацию русского языка в мире Россия потратит 7,4 миллиарда рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы Министерства просвещения РФ.

Предыдущая аналогичная программа обошлась федеральному бюджету в 3,7 миллиарда рублей.

В рамках программы планируется открыть онлайн-школы русского языка и интернет-курсы для изучения других предметов на русском, а также создать в Сети различные игры и тренажеры.

Помимо этого, предусмотрена организация 768 просветительских, образовательных и культурных событий за границей, поддержка русских школ за рубежом новыми учебниками и методиками, отбор иностранцев для обучения в российских вузах, а также курсы повышения квалификации для педагогов.

Мероприятиями по продвижению русского языка будут заниматься Минпросвещения, а также Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Источник: pnp.ru


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Я не понимаю, о какой любви к русскому языку, тут говорят? Это при том, что напрочь отсутствует, как в других странах, защита языка от иностранных заимствований на государственном уровне! Речь некоторых россиян, невозможно читать без словаря иностранных слов, потому , что они говорят на 90% заимствованными словами, которые можно с лёгкостью заменить реально русскими словами, которые абсолютно всем понятны!
    Давно уже не режут слух современного человека такие слова, как гамбургер, йогурт, мерчандайзер, маркетинг, клипмейкер, менеджер, бизнес, супермаркет, чипсы, киллер, принтер… Вроде бы ничего страшного в этом нет. Однако страшно то, что заимствование иностранных слов становится следствием поклонения чуждой культуре.Вот и повторяем мы вроде попугаев: чизбургер, триллер, брокер, мэр, бутик, опен-эйр, да тайм-менджмент, ток-шоу, да шоу-бизнес. Вожделея безмерно стать европейцами уже несколько столетий, да всё как-то неудачно. «Просвещенный» западноевропейский мир вовсе нас не замечает, ему смешны наши потуги и, как правило, мы для них всё те же, не глядя на наше «европейничанье».
    На самом деле сейчас мы настолько близки к необратимости, что становится страшно. Есть ли рецепты, способные излечить больного? Конечно же, они есть. Для начала необходима самоидентификация. Мы должны понять, кто мы есть на самом деле. Не опираясь, как сейчас принято, на героический советский период, а заглянуть дальше и глубже. А когда разглядим, что там находится, тогда и явится непреодолимое желание остановиться и обратиться к Тому, через Которого «ВСЁ НАЧАЛО БЫТЬ»
    Берегите чистоту языка, как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский Язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас.
    И.С. Тургенев

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