На любовь к русскому языку 7,5 млрд рублей потратит Россия за 5 лет

В период до 2025 года на популяризацию русского языка в мире Россия потратит 7,4 миллиарда рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документы Министерства просвещения РФ.

Предыдущая аналогичная программа обошлась федеральному бюджету в 3,7 миллиарда рублей.

В рамках программы планируется открыть онлайн-школы русского языка и интернет-курсы для изучения других предметов на русском, а также создать в Сети различные игры и тренажеры.

Помимо этого, предусмотрена организация 768 просветительских, образовательных и культурных событий за границей, поддержка русских школ за рубежом новыми учебниками и методиками, отбор иностранцев для обучения в российских вузах, а также курсы повышения квалификации для педагогов.

Мероприятиями по продвижению русского языка будут заниматься Минпросвещения, а также Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Источник: pnp.ru