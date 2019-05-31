ЧП на экзамене: пытались пронести сотовые телефоны 9-классники в Бердске

На экзамены запрещено брать с собой сотовые телефоны
Для получения аттестата необходимо сдать четыре экзамена девятиклассникам в Бердске. Два обязательных предмета — русский язык и математику, и две дисциплины по выбору.
Школьники, выбравшие экзамен по иностранному языку, сдавали эту дисциплину 25 мая, 28 мая прошло испытание по русскому языку, 30 мая — по обществознанию. Писать математику девятиклассники будут 6 июня, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 31 мая замначальника управления образования и молодежной политики Михаил Каркавин.
Для того, чтобы получить аттестат, девятикласснику нужно сдать минимум четыре экзамена в форме ОГЭ: русский язык и математику и два предмета по выбору.
Два девятиклассника пытались нарушить правила сдачи ОГЭ — пронести сотовые телефоны, но на входе их остановили. Телефоны забрали.
По словам Каркавина, по сравнению с девятыми классами, 11 классы на экзаменах ведут себя более организованно, не пытаются пронести в аудиторию запрещенные предметы.
— Я разговаривал со школьником, который пытался пронести телефон. Спросил, а если бы он его вдруг пронес. Отвечает, что это не его проблемы, а наши. Что мы его пропустили. Объясняю: если обнаружили бы телефон на сдаче экзамена, то его результаты были бы аннулированы. Ведь о правилах сдачи ОГЭ всех ознакомили, причем под роспись. Вот если я заметил бы телефон и не выгнал с экзамена, тогда меня наказали бы. Как то до некоторых школьников не доходит, что они несут ответственность за свои нарушения, — объяснил Каркавин.
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