Инструкция: Как снизить стресс перед ЕГЭ:

Продолжается основная волна ЕГЭ. Как снизить стресс перед экзаменом? Какие дыхательные упражнения помогут? Что делать в случае неудачи? Психологи и эксперты рассказали «РГ», что поможет справиться с волнением во время единых госэкзаменов.

Елена Романова, психолог, эксперт Обрсоюза:

Любой экзамен — это стресс для ребенка. Особенно если от результатов зависит будущее. Главный совет — попытаться снизить значимость этого события в психологическом плане, «проиграть» и обсудить с родными все возможные сценарии. Понятно, что все ребята хотят набрать максимальный балл и поступить в лучший вуз. Но что будет, если на ЕГЭ получишь не 90 баллов, а 55? Закончится ли на этом жизнь? Конечно нет — будет еще много открытых вариантов. Нужно лишь придумать «запасной план». Смоделируйте ситуацию провала — может быть, полезнее потратить год на что-то важное и интересное: путешествия, хобби, работа. То есть нужно понять, что ЕГЭ — это лишь один из этапов в жизни, который скоро закончится. И после него будет еще очень много возможностей.

Второе — не забывать о правильном питании, о сне, режиме подготовки. Ни в коем случае не нужно пытаться что-то выучить в последние ночи перед экзаменами. Накануне ЕГЭ лучше устроить «день тишины»: выспаться, отдохнуть, принять ванну, выпить вкусный чай — и ничего уже не повторять.

И даже если очень сильно волнуешься, не стоит принимать серьезные успокоительные — в ситуации стресса это может вызвать непредсказуемую реакцию организма. Есть другие способы успокоиться.

Например — дыхательная гимнастика: медленное, глубокое, спокойное дыхание. Можно сделать глоток воды перед началом испытаний, выйти на свежий воздух. Плюс — важна максимально комфортная одежда. Если есть проблемы со зрением, следует правильно подобрать очки или линзы: в ситуации, когда нужно быть максимально сосредоточенным и внимательным, даже такая «мелочь» может сильно повлиять на общее состояние. Совет для девочек — не делать перед экзаменом тугих причесок — из-за них может разболеться голова.

Эльвира Ванданова, ведущий научный сотрудник Центра стратегии, развития и правового обеспечения ФИРО:

-Самое главное — это поддержка родных и близких. Сегодня «гонка» за высокими баллами ЕГЭ зачастую начинается даже не за год до самого экзамена, а за два и даже за три года. Повышается учебная нагрузка, появляются занятия с репетиторами, ученик начинает элементарно недосыпать. И в этой ситуации родители должны понимать, в каком состоянии находится подросток, может ли он выдержать эту «гонку».

Как протекает стресс? Схема такая: сначала нарастает тревога. Затем организм начинает ей сопротивляться — и чаще всего все-таки успешно сопротивляется. Но есть нюанс. При длительном и постоянном нарастании уровня стресса ресурсы организма могут истощиться — важно не пропустить этот момент. Потому что последствия для здоровья могут быть непредсказуемыми.

Что должен сделать родитель, если видит, что ребенок изо дня в день переживает стресс из-за экзаменов? Постараться всеми силами его снять: объяснить, что ЕГЭ — лишь один из этапов длинного пути, что на ЕГЭ ничего не заканчивается. Что это лишь одна жизненная ситуация, в которой оказались сотни тысяч таких же ребят.

В некоторых случаях семье следует обратиться к специалисту. Для начала — к школьному психологу.

Если же ситуация критическая, если ребенок не справляется, то родителю стоит задуматься о важном выборе. Что в приоритете — высокие баллы ЕГЭ? Или все-таки то, чтобы ребенок был здоровым и счастливым? Иногда полезнее «переключиться» на более щадящую стратегию подготовки: заниматься меньше, но более продуктивно.

Родительская забота и мудрость заключается в том, чтобы не ставить завышенных требований для детей. Спокойствие и одобрение — вот что нужно всем участникам ЕГЭ, это первая и реальная помощь которую могут оказать родители и педагоги в ситуации экзаменационного стресса детям.

Источник: РГ