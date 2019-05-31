Увезли на «скорой» с ЕГЭ по математике выпускницу в Бердске

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории и химии сдают сегодня, 31 мая, выпускники школ Бердска.

Сдача ЕГЭ стартовала 27 мая с предметов по выбору — географии и литературы. Все 11-классники писали математику 29 мая. Завершатся экзамены вместе с резервными сроками 1 июля.

— Если кто-то заболел или завершил экзамен досрочно по медицинским показаниям, если кто-то выбрал для испытания, допустим, химию и историю, а ЕГЭ по этим предметам проводится в один день, они будут сдавать экзамены в резервное время, — объяснил «Курьер. Среда. Бердск» замначальника управления образования Михаил Каркавин.

Как и в предыдущие годы, самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ по выбору оказалось обществознание. Этот экзамен будут сдавать 10 июня.

При сдаче ЕГЭ не было выявлено ни одного нарушения. Но все же не обошлось без инцидентов.

Всегда бывают случаи, когда на экзаменов у школьников возникают какие-либо боли, чаще всего это связано с головной болью или болью в желудке, отметил Каркавин. В пунктах сдачи ЕГЭ всегда дежурят врачи, они оказывают ребятам помощь, и те продолжают сдавать экзамены. Но в этом году одной из выпускниц на ЕГЭ по математике стало плохо, и ее увезла скорая помощь. ЕГЭ по математике ей придется пересдавать в резервные сроки.

На сдаче экзаменов в 9 классе стало плохо одному из школьников. Он получил травму, но пришел на испытание. Учащегося увезли в больницу и провели операцию.