100 рублей в день платят за юбки и «скромный макияж» работницам компании в Татарстане

Необычную акцию запустил производитель алюминиевых профилей «ТАТПРОФ» из Набережных Челнов.

В рамках «марафона женственности» работницам предлагают прийти на работу в юбках или платьях, с собранными волосами и «скромным макияжем». За это им полагается денежное вознаграждение – 100 рублей в день.

Специалист отдела корпоративной культуры и внутренних коммуникаций «ТАТПРОФ» Анастасия Кириллова объяснила «Говорит Москва», что мероприятие придумали с целью «скрасить» работу в мужском коллективе. По её словам, акция направлена на «повышение осознанности» женщин.

«С одной стороны, мы хотели скрасить наш ежедневный рабочий распорядок. Мы работаем на крупном промышленном предприятии, занимающимся алюминиевой экструзией. Наш коллектив на 70% состоит из мужчин. Подобные акции и мероприятия помогают нам переключиться, выдохнуть. Это отличный способ сплотить команду! Многие женщины надевают брюки на автомате, поэтому мы надеемся, что наша акция повысит осознанность наших дам, позволив им почувствовать свою женственность и обаятельность, когда они делают выбор в пользу юбки или платья. Сейчас лето, поэтому марафон пришелся кстати».

Кириллова добавила, что ношение брюк на работе в компании не запрещено. Акция «пришлась всем по душе», сообщила она. «Марафон женственности» на предприятии пройдёт с 27 мая по 30 июня этого года. Для участия сотрудницам необходимо прислать свои фотографии работодателю.



Источник: govoritmoskva.ru