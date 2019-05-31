Лучшим сотрудникам «Сибантрацита» вручили почетные награды

24 мая в Искитиме состоялось чествование сотрудников крупных промышленных предприятий Искитимского района. Награды за добросовестный труд и высокие профессиональные достижения вручали председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив, замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Вадим Васильев, глава Искитимского района Олег Лагода и председатель Совета депутатов района Александр Рукас. Почетные грамоты и благодарности получили 11 сотрудников «Сибирского Антрацита» и «Разреза Восточного».

«Очень приятно, когда твой вклад в общее дело замечают и так высоко ценят. Это вдохновляет на более плодотворную работу», — сказала Людмила Юрьева, начальник отдела охраны труда АО «Сибирский Антрацит», которая трудится на предприятии уже 22 года. На торжественном мероприятии ей вручили главную награду — Почетную грамоту губернатора Новосибирской области.

«Группа «Сибантрацит» – уникальная компания, крупнейший налогоплательщик Новосибирской области. Она стабильно развивается, внедряет и использует самые современные технологии. О такой географии поставок, как у предприятий Группы, можно только мечтать», — подчеркнул Андрей Шимкив.

Олег Лагода отметил вклад «Сибантрацита» в социально-экономическое развитие района. Группа является надежным работодателем и ответственным социальным партнером. Со всеми муниципальными образованиями Искитимского района заключены соглашения о социально-экономическом взаимодействии. Предприятия поддерживают проекты в сфере образования, культуры, спорта, оказывают помощь в ремонте объектов инфраструктуры и благоустройстве территорий.