КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
Продам 2х ком. 89137154330 Светлана
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Авиакатастрофа SSJ-100 в Шереметьево произошла «из-за грубых приземлений»

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Фекальная авария: По суду требует перенести КНС от своих участка и магазина бизнесмен в Бердске

Очищать берега от мусора выйдут Мисс Новосибирск и Мисс Россия в Бердске

За падение рейтинга доверия Путину ждут разъяснений социологов в Кремле

ЧП на экзамене: пытались пронести сотовые телефоны 9-классники в Бердске

100 рублей в день платят за юбки и «скромный макияж» работницам компании в Татарстане

Пенсионеров не берут на работу в IT-компании

По числу злостных алиментщиков в лидеры региона попал Бердск

За смерть людей в пьяном ДТП лишат свободы на срок до 15 лет

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Лучшим сотрудникам «Сибантрацита» вручили почетные награды

Успехи трудовых коллективов АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» отметили в Новосибирской области.

31.05.2019 Нет комментариев
 
Лучшим сотрудникам «Сибантрацита» вручили почетные награды

24 мая в Искитиме состоялось чествование сотрудников крупных промышленных предприятий Искитимского района. Награды за добросовестный труд и высокие профессиональные достижения вручали председатель Заксобрания НСО Андрей Шимкив, замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Вадим Васильев, глава Искитимского района Олег Лагода и председатель Совета депутатов района Александр Рукас.  Почетные грамоты и благодарности получили 11 сотрудников «Сибирского Антрацита» и «Разреза Восточного».

«Очень приятно, когда твой вклад в общее дело замечают и так высоко ценят. Это вдохновляет на более плодотворную работу», — сказала Людмила Юрьева, начальник отдела охраны труда АО «Сибирский Антрацит», которая трудится на предприятии уже 22 года. На торжественном мероприятии ей вручили главную награду — Почетную грамоту губернатора Новосибирской области.

«Группа «Сибантрацит» – уникальная компания, крупнейший налогоплательщик Новосибирской области. Она стабильно развивается, внедряет и использует самые современные технологии. О такой географии поставок, как у предприятий Группы, можно только мечтать», — подчеркнул Андрей Шимкив.

Олег Лагода отметил вклад «Сибантрацита» в социально-экономическое развитие района. Группа является надежным работодателем и ответственным социальным партнером. Со всеми муниципальными образованиями Искитимского района заключены соглашения о социально-экономическом взаимодействии. Предприятия поддерживают проекты в сфере образования, культуры, спорта, оказывают помощь в ремонте объектов инфраструктуры и благоустройстве территорий.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Авиакатастрофа SSJ-100 в Шереметьево произошла «из-за грубых приземлений» Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы? Фекальная авария: По суду требует перенести КНС от своих участка и магазина бизнесмен в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика