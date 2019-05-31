Запретят курить кальяны в российских кафе и ресторанах

Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в местах общественного питания, так как научные исследования показывают, что их использование может наносить существенный вред здоровью посетителей и работников ресторанов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой тему обсудят на совещании 31 мая.

«Минздрав России поддерживает меры, направленные на сокращение потребление любой табачной продукции. Потребление кальянов не является исключением», — говорится в сообщении.

Научные исследования показывают, что курение кальяна представляет значительную опасность для здоровья человека, поскольку оно связано с увеличением частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижением легочной функции, а также с рядом состояний здоровья, таких как опухоли головы, пищевода, легкого и изменения работы иммунитета, отметили в пресс-службе Минздрава.

Кроме того, курение кальяна сопряжено с рисками передачи инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, добавили в ведомстве.

Опасность представляют и бестабачные кальяны, считают в Минздраве. По данным исследований, их употребление повышает риск распространения инфекционных заболеваний, потому что устройство кальяна является благоприятной средой для размножения многих видов бактерий.

«В кальянных обнаружен повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и легких, пребывание в кальянных может быть опасно для здоровья посетителей, в том числе пассивных курильщиков», — уточнили в пресс-службе.

В целом курение кальяна в кафе и ресторанах наносит вред здоровью работников и посетителей, подчеркнули в Минздраве.

В всем мире 31 мая проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака (World No Tobacco Day). День был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.

Источник: РИА Новости