КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
Продам 2х ком. 89137154330 Светлана
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Авиакатастрофа SSJ-100 в Шереметьево произошла «из-за грубых приземлений»

Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы?

Фекальная авария: По суду требует перенести КНС от своих участка и магазина бизнесмен в Бердске

Очищать берега от мусора выйдут Мисс Новосибирск и Мисс Россия в Бердске

За падение рейтинга доверия Путину ждут разъяснений социологов в Кремле

ЧП на экзамене: пытались пронести сотовые телефоны 9-классники в Бердске

100 рублей в день платят за юбки и «скромный макияж» работницам компании в Татарстане

Пенсионеров не берут на работу в IT-компании

По числу злостных алиментщиков в лидеры региона попал Бердск

За смерть людей в пьяном ДТП лишат свободы на срок до 15 лет

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Запретят курить кальяны в российских кафе и ресторанах

Исследования показывают, что курение кальяна опасно для здоровья, поскольку оно связано с увеличением частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижением легочной функции.

31.05.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Запретят курить кальяны в российских кафе и ресторанах

Ученые доказали вред от курения кальяна

Минздрав поддерживает запрет курения кальянов в местах общественного питания, так как научные исследования показывают, что их использование может наносить существенный вред здоровью посетителей и работников ресторанов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения России.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации может выступить с инициативой запрета курения кальянов в ресторанах, этой тему обсудят на совещании 31 мая.

«Минздрав России поддерживает меры, направленные на сокращение потребление любой табачной продукции. Потребление кальянов не является исключением», — говорится в сообщении.

Научные исследования показывают, что курение кальяна представляет значительную опасность для здоровья человека, поскольку оно связано с увеличением частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижением легочной функции, а также с рядом состояний здоровья, таких как опухоли головы, пищевода, легкого и изменения работы иммунитета, отметили в пресс-службе Минздрава.
Кроме того, курение кальяна сопряжено с рисками передачи инфекционных заболеваний, таких как туберкулез, добавили в ведомстве.

Опасность представляют и бестабачные кальяны, считают в Минздраве. По данным исследований, их употребление повышает риск распространения инфекционных заболеваний, потому что устройство кальяна является благоприятной средой для размножения многих видов бактерий.

«В кальянных обнаружен повышенный уровень мелкодисперсных взвешенных частиц, способных осаждаться в дыхательных путях и легких, пребывание в кальянных может быть опасно для здоровья посетителей, в том числе пассивных курильщиков», — уточнили в пресс-службе.

В целом курение кальяна в кафе и ресторанах наносит вред здоровью работников и посетителей, подчеркнули в Минздраве.

В всем мире 31 мая проводится международная акция по борьбе с курением — Всемирный день без табака (World No Tobacco Day). День был установлен в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для привлечения глобального внимания к табачной эпидемии и ее смертельным последствиям.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Авиакатастрофа SSJ-100 в Шереметьево произошла «из-за грубых приземлений» Что нужно спросить у владельца сайта при размещении рекламы? Фекальная авария: По суду требует перенести КНС от своих участка и магазина бизнесмен в Бердске

(1) Комментарий

  1. Эрвин

    то есть горящая бердская свалка и выбросы с площадки химзавода благоприятно влияют на некурящих граждан, а кальян вредит здоровью… :-D

    Thumb up 4 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика