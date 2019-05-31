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Мэр Бердска: асоциальные личности и пожары исчезли со свалки благодаря работе обвиняемого в растрате 1,4 млн рублей

Евгений Шестернин подтвердил в суде, что Сергей Оленич был на мусорном полигоне во время пожаров, помогал директору САХа в работе. Судья выслушала всех свидетелей, показания которых идентичны.

31.05.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
Мэр Бердска: асоциальные личности и пожары исчезли со свалки благодаря работе обвиняемого в растрате 1,4 млн рублей

Евгений Шестернин уточнил свои показания в суде

Мэра Бердска Евгения Шестернина допросила судья бердского городского суда Наталья Агеева вчера, 30 мая. Евгений Анатольевич дал показания как свидетель по уголовному делу о растрате директором муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софьи Солоповой и ее замом Сергеем Оленичем 1,4 млн рублей. По версии следствия, Оленич в течение двух лет получал зарплату, но никаких должностных обязанностей не выполнял.

В суде глава города подтвердил свои показания, данные на следствии.

— Евгений Шестернин акцентировал внимание на том, что Оленич присутствовал во время пожаров на полигоне ТКО. Он рассказал, что заступив в должность, провел осмотры всех подконтрольных учреждений, в том числе и был на полигоне. Он видел асоциальных личностей, которые по его предположению были рукотворные. По его мнению, Софья Солопова не могла справиться с работой, хотя вопрос о ее увольнении не ставился, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат подсудимого Сергей Кречетов.

Тогда Евгению Шестернину порекомендовали Сергея Оленича. Он пригласил его для беседы, а после предложил провести с ним собеседование своему заму Александру Тужику и директору САХа. Позже мэру стало известно, что Оленич трудоустроен.

По словам Евгения Анатольевича, с приходом на работу Оленича, на свалке прекратились регулярные пожары, а асоциальные личности исчезли с мусорного полигона, работа стабилизировалась.

Аналогичные показания в суде 7 мая озвучил экс замглавы города Александр Тужик. По его словам, именно благодаря Оленичу ситуация на городской свалке, находящейся в ведении САХ, изменилась в лучшую сторону.

Тужик признался, что гораздо чаще общался с Оленичем, нежели с Солоповой, в том числе и на внеплановых встречах, проходивших до и после рабочего дня. Но не смог назвать конкретные должностные обязанности замдиректора САХ. Только «общий функционал»: организация деятельности предприятия, наведение порядка, обеспечение безопасности, в том числе антитеррористической и пожарной, контроль за ввозом мусора (по оценке Тужика, это самый больной вопрос, который удалось решить и благодаря этому поднять выручку), формирование документации, регистрация, согласование тарифов.

Суд изучил все вещественные доказательства и допросил свидетелей со стороны обвинения. Защита начала предоставлять свои доказательства невиновности Софьи Солопой и Сергея Оленича. В суде уже выступили пять свидетелей в защиту обвиняемых.

— Следствие допросила тех свидетелей, которые еще работали на полигоне ТКО. Мы же предоставим суду свидетелей, которые работали при Олениче, но на момент следствия уже были уволены. Дали показания работники полигона, городской администрации, представители юридических лиц, с которыми «Спецавтохозяйство» сотрудничало, — отметил Сергей Кречетов.

Очередное судебное заседание состоится уже сегодня, 31 мая. Участники процесса определят следующие даты рассмотрения уголовного дела.

По мнению адвоката, приговор должен быть оправдательным. Но как показывает практика такие приговоры в практике российских судов очень редкие.

— Из сотрудников, которые работают на полигоне, не было ни одного, который бы не видел Сергея Оленича на свалке. Показания всех свидетелей по сути идентичны, — резюмировал Сергей Кречетов.

Оленич, кроме того был арестован за пособничество в «хищении воды» на 170 млн рублей. Его задержали в марте одновременно с другим пособником Владимиром Дыненковым, гендиректором МК «Сибиряк», и экс-руководителем муниципального Комбината бытовых услуг Александром Кожиным.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, Солопова и Оленич не уволены и все еще числятся в штате «Спецавтохозяйства». Их трудовая судьба в нынешней должности будет зависеть о приговора суда.


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Весь сюжет: Солопова

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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Ворон ворону глаза не выклюет

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  2. Аноним

    Люди без определённого места жительства исчезли со свалки? Куда, на луну? Кому вы эти сказки рассказываете?

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  3. Галыч

    Вот, приехали. Это статья говорит, что женщинам не место на руководящей должности.

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  4. Аноним

    «По мнению адвоката, приговор должен быть оправдательным.»
    Как это? Опять 2,5 года условно? Потому, что если не они то кто же? Мы должны быть толеранты к таким людям?

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  5. Аноним

    «Тужик признался, что гораздо чаще общался с Оленичем, нежели с Солоповой, в том числе и на внеплановых встречах, проходивших до и после рабочего дня. Но не смог назвать конкретные должностные обязанности замдиректора САХ.»

    Значит ли это, что непосредственный начальник, вообще не понимал чем официально занимается его подчиненный? Как можно проверять работу человека , если не понимаешь чем он вообще занимается и за что он отвечает и получает зарплату, а соответственно, за что с него спрашивать?

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  6. Аноним

    «Аналогичные показания в суде 7 мая озвучил экс замглавы города Александр Тужик. По его словам, именно благодаря Оленичу ситуация на городской свалке, находящейся в ведении САХ, изменилась в лучшую сторону.»

    В лучшую сторону? Это в какую? А по конкретнее? Горящей свалкой как воняло много десятков лет, также и воняло неделю назад, что изменилось?

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