По числу злостных алиментщиков в лидеры региона попал Бердск

Управление Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области составило алиментную карту региона в рамках информационной акции «Судебные приставы — детям», сообщили в пресс-службе ведомства.

С начала 2019 года у судебных приставов Новосибирской области находилось на исполнении 21,4 тыс. исполнительных производств о взыскании алиментов. Из них по 84% исполнительных производств должниками являются мужчины, по 16% – женщины.

В Новосибирске по количеству должников по алиментам лидируют Ленинский и Кировский районы — 3 222, на втором месте – Октябрьский район (1 072), на третьем – Дзержинский район (697).

Наименьшее количество должников в Железнодорожном районе – 175.

В Новосибирской области районом-лидером по количеству должников стал Куйбышевский и Барабинский районы – 1 274. Немного меньше неплательщиков алиментов в Бердске (1 145) и Искитимском районе (1 131). На третьем месте – Новосибирский район (761 должник).

В Кочковском районе родителей, не исполняющих свои обязательства, оказалось меньше всего – 139.

По статистическим данным Управления максимальное количество трудоустроенных должников, из зарплаты которых удерживаются алименты, проживает в Советском районе города Новосибирска.

В Кировском и Ленинском районах города Новосибирска преобладают должники, ограниченные в праве выезда за пределы Российской Федерации.

Калининский район города Новосибирска лидирует по количеству должников, ограниченных в специальном праве на управление транспортным средством.

Максимальное количество неплательщиков алиментов, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст. 157 УК РФ, в Куйбышевском и Барабинском районах Новосибирской области.

Наибольшее количество женщин-должников проживает в Ленинском и Кировском районах города Новосибирска (322), в Черепановском районе Новосибирской области (191).

Самой юной должнице всего 19 лет и проживает она в Кировском районе города Новосибирска. В Центральном районе города Новосибирска проживает самая зрелая неплательщица алиментов 58 лет. Самый крупный долг по алиментам среди женщин составляет 2,6 миллиона рублей, обладательница которого проживает в Новосибирском районе Новосибирской области.

Большинство мужчин, не исполняющих свои родительские обязательства, являются жителями Ленинского и Кировского района города Новосибирска (2 900), а также Бердска (836). Самый зрелый должник по алиментам в возрасте 71 года проживает в Советском районе города Новосибирска, а самый юный, которому едва исполнилось 18 лет, родом из Мошковского района Новосибирской области. Самый крупный долг среди мужчин составляет 7,9 миллионов рублей, обладатель которого проживает в Оби Новосибирской области.