Потратили 700 млрд рублей в майские праздники россияне

Расходы россиян за период майских праздников выросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составили почти 700 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитиков Сбербанка и «Яндекс.Маркета».

«Расходы с 1 по 9 мая, по оценке аналитиков проекта «СберДанные» составили 693,8 млрд руб. По сравнению с тем же периодом 2018 года, когда выходные не были такими длинными, они увеличились в реальном выражении на 9%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший рост расходов наблюдался в магазинах беспошлинной торговли. По сравнению с 2018 годом, траты россиян в подобных магазинах выросли на 46%. На прошедших майских праздниках россияне активнее, чем годом ранее, пользовались платными дорогами. Сумма заплаченных пошлин выросла на 22%.

В свою очередь специалисты «Яндекс.Маркета» добавили, что за праздничные дни вырос спрос на товары для дачи и автомобиля, а также на мебель. Накануне 9 мая на 34% чаще россияне искали флаги и гербы. Наконец, на рост спроса повлияли распродажи несезонных товаров. Так, спрос на цепи противоскольжения вырос почти в 2 раза.

Среди регионов страны наибольший рост расходов отмечен в Туве. Здесь жители в среднем тратили 2 556 руб. в день, что на 21,2% больше, чем в прошлом году. В Москве сумма расходов оказалась одной из наиболее высоких в России — 3 806 руб. в день, что на 5,4% больше, в 2018 году. В среднем, россияне тратили 2 704 рубля в день.

Источник: ТАСС