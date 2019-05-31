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Путин продлил амнистию выведенного из России капитала до 1 марта 2020 года

Действующая амнистия предполагает, что граждане могут задекларировать капиталы на территории страны, не выплачивая налоги с раскрытых активов.

31.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Путин продлил амнистию выведенного из России капитала до 1 марта 2020 года

Первая волна амнистии прошла в в 2015 году

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (так называемая амнистия капиталов). В частности, в статью 5 был внесен пункт: «С 1 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года (в целях настоящего федерального закона — третий этап декларирования)».

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Действующая амнистия предполагает, что граждане могут задекларировать выведенный из России капитал на территории страны, не выплачивая налоги с раскрытых активов. При этом перевод счетов и активов в Россию необязателен.

Амнистия капитала после 1 марта 2019 года будет действовать для физлиц, возвращающих деньги в РФ или перерегистрирующих активы в специальных административных районах.

Первая волна амнистии проводилась в 2015–2016 годах. Второй этап действовал с 1 марта 2018 года в течение года.

Источник: Ъ


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