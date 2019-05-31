Путин продлил амнистию выведенного из России капитала до 1 марта 2020 года

Деньги на черный день имеют 46% россиян и хранят рубли в банках
Судебно-медицинские экспертизы пройдут начмед ЦГБ и супруга сломавшего ей руку жителя Бердска
Нужны полицейские: Дефицит кадров испытывает отдел МВД по Бердску
Авиационную бомбу нашли в туалете у супермаркета «Светофор» в Бердске
Кремль обеспокоен обнищанием россиян и знает, как победить бедность
Долг в 200 тыс. рублей по суду требуют энергетики с 80-летней старушки в Бердске
Погиб от удара током электрик в трансформаторной будке в Бердске
Трезвенников в России за год стало меньше на 7%
Академгородок 2.0: Инновационный крахмал из картошки будут добывать в Бердске
Камнем убил собутыльника и бросил труп в гаражах на ул. Спортивной житель Бердска