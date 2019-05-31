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Возьми уникальный журнал «Выпускник-2019» в редакции

Фотоальбом на последнем звонке получили выпускники школ. Он поможет сохранить выпускникам память о родной школе. А их родителям — пополнить семейный архив уникальным экспонатом.

31.05.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 2 коммент.
 
Возьми уникальный журнал «Выпускник 2019» в редакции

Уникальный журнал — прекрасный подарок 11-ти классникам

23 мая вышел журнал «Выпускник-2019» — спецвыпуск журнала «Парад», изготовленный Издательским домом «БукЪвица» и администрацией Бердска. Глянцевый журнал-фотоальбом «Выпускник-2019» посвящен бердским школам, их талантливым учителям и ученикам, другим учебным заведениям и предприятиям, где школьники в будущем смогут найти себя через выбор профессии.

Каждому выпускному классу 2019 года в журнале — отдельное посвящение, поэтому фотоальбом поможет сохранить 11-классникам память о родной школе. А их родителям — пополнить семейный архив уникальным экспонатом. Есть в журнале и важное для первоклашек. Опубликованы фото первых классов бердских школ за 2018-2019 учебный год. Журнал останется на память у них в семейном архиве. Как и у первоклашек-2018, чьи фото тоже есть в альбоме.
Взять экземпляр журнала можно в редакции, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.


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(2) Комментариев

  1. Ната

    Почему выпускник 2018 года, если на дворе 2019-й? Не понятно……
    исправили, ошиблись — редакция

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  2. Ната

    Теперь еще в «Одноклассниках» исправьте

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