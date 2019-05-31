Возьми уникальный журнал «Выпускник-2019» в редакции

23 мая вышел журнал «Выпускник-2019» — спецвыпуск журнала «Парад», изготовленный Издательским домом «БукЪвица» и администрацией Бердска. Глянцевый журнал-фотоальбом «Выпускник-2019» посвящен бердским школам, их талантливым учителям и ученикам, другим учебным заведениям и предприятиям, где школьники в будущем смогут найти себя через выбор профессии.

Каждому выпускному классу 2019 года в журнале — отдельное посвящение, поэтому фотоальбом поможет сохранить 11-классникам память о родной школе. А их родителям — пополнить семейный архив уникальным экспонатом. Есть в журнале и важное для первоклашек. Опубликованы фото первых классов бердских школ за 2018-2019 учебный год. Журнал останется на память у них в семейном архиве. Как и у первоклашек-2018, чьи фото тоже есть в альбоме.

Взять экземпляр журнала можно в редакции, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.