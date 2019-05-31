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Вкусные рецепты и приятные акции от ресторанов Бердска

Кризисы не помеха ярким и простым рецептам, которые разнообразят ваш стол и порадуют близких.

31.05.2019 3 коммент.
 
Вкусные рецепты и приятные акции от ресторанов Бердска

Кушать хочется каждый день. Помочь сделать наше каждодневное меню разнообразным поможет сайт ФудБердск.
На сайте ФудБердск вас ждут интересные рецепты, которые просты в исполнении, но очень вкусны. Ежедневно мы сообщаем о новостях из сферы еды, продуктов, интересных фактов.

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(3) Комментариев

  1. Гы

    Не понравился ресурс, много вредной выпечки на главной странице, а рецептов для правильного питания нет :(

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    • Аноним

      Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА «Новости»
      При этом эксперт отметила пользу яиц, так как они содержат белки, жиры и углеводы и являются источником витамина А, холина, биотина, кобальта, селена, необходимых организму человека для различных биохимических процессов.

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  2. Аноним

    В связи с наступлением праздника Пасхи, Роспотребнадзор напомнил о том, как следует окрашивать яйца.

    Федеральная служба обращает внимание, что яйца являются пищевым продуктом, поэтому нужно внимательно изучать состав красителя на содержание непищевых составляющих. Употребление их в пищу может обернуться отравлением или другим нежелательным последствием для организма.

    Самым лучшим способом окрашивания яиц считается использование природных красителей. При их применении можно добиться абсолютно разных цветов. Например, шелуха от лука и кофе дают красно-коричневый оттенок, зеленого же можно добиться с помощью шпината, крапивы, зеленого чая. Насыщенный красный цвет подарят настои каркаде, свеклы и паприки, а кукурма сделает яйца ярко-желтыми.

    Также допускается окрашивание яиц пищевыми красителями, однако, сначала нужно быть уверенным в том, что приобретенная краска не содержит вредных добавок. По действующим санитарно-эпидемиологическим нормам разрешенными считаются следующие обозначения на этикетках: Е122, Е 163, Е110, Е104, Е 142, Е132, Е 120, Е160, Е181, Е124, Е133, Е131, Е102.

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