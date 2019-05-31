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Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица-2020»

Конкурс продолжается. Вы можете присылать свои фото для участия в конкурсе «Бердская красавица-2020».

31.05.2019 Фото: pixabay.com 15 коммент.

Конкурс «Бердская красавица» продолжается. Присылайте на электронную почту bkurer@mail.ru фото с пометкой «Бердская красавица-2020». Опубликованные фото участвуют в конкурсе следующего года. Все снимки печатаются по средам в газете «Курьер.Среда.Бердск» и в группе ВКонтакте. После подведения итогов, в ноябре 2019 года, фото победительниц будут опубликованы на большом календаре «Бердская красавица-2020».

Обязательно укажите в письме ваши имя и фамилию, а также номер телефона, чтобы мы могли с вами связаться при подведении итогов.
Для участия необходимо выслать две фотографии.
Одна фотография — в полный рост, другая — портретный снимок. Одна фотография приниматься на конкурс не будет.
Все вопросы задавайте по тел. 2-15-51. Удачного года!

Снимки принимаем с 10 ноября 2018 года по 1 ноября 2019 года.

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Алла Чигиринских

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Хмельницкая Дарья

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Олина Елена

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Тетерина Светлана

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Таранюк Наталья

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Бачурина Вера

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Куземчикова Кристина

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Ивашина Вероника

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Маргарита Кутлина

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Анастасия Феляур

 

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Ефименко Елизавета

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Снежана Дмитриева

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Евтушенко Кристина

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Лилия Белова

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Вишникина Алена

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Буцкая Наталья

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Олейникова Кристина

Присылайте фото для конкурса «Бердская красавица 2020»

Зубенко Евгения

 


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(15) Комментариев

  1. Константин

    Ну, вот! Хорошее начало.

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  2. Kalisto

    А есть ограничения по возрасту?

    Thumb up 6 Thumb down 6

  3. Никола

    Что за дискриминация по половому признаку?! Даешь конкурс «Бердский красавец»!

    Thumb up 22 Thumb down 7

  4. Аноним

    Олейникова Кристина вне конкурса!

    Thumb up 6 Thumb down 2

  5. Невдомек

    Еще два снимка нужно…
    — без макияжа
    — в купальнике
    А впрочем….первых два совсем не обязательно! 8)

    Thumb up 2 Thumb down 0

  6. Тот, чьё имя нельзя называть

    пока что худший год. жутики.

    Thumb up 5 Thumb down 3

    • Невдомек

      Ужастики и ненатуралики!!!!
      Не представляете, как же вы все уже надоели!!!!!!!!!!!!!!
      Одни и те-же….
      Ничего натурального….
      Лучше не начинайте….. :-!

      Thumb up 2 Thumb down 1

  7. Аноним

    Просто фотографы криворукие .

    Thumb up 2 Thumb down 2

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