Погиб от удара током электрик в трансформаторной будке в Бердске

Проверка началась по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего смерть человека на рабочем месте в Бердске. Об этом сегодня, 30 мая, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Новосибирской области.

Следственным отделом по городу Бердск регионального СКР проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.143 УК РФ по факту нарушения требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть мужчины.

Предварительно установлено, что 29 мая 2019 года в дневное время 40-летний житель Новосибирска, являющийся электромонтером ООО «УУЭСЛ г. Новосибирск», расположенного на территории Бердска, в ходе проведения плановых профилактических работ в трансформаторной подстанции погиб на рабочем месте в результате удара электрическим током высокого напряжения.

Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия, в ходе которой будет дана оценка действий руководителя рабочей группы, под руководством которого осуществлялись работы, а также должностных лиц предприятия, ответственных за соблюдение Правил охраны труда.