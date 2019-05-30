Путин поручил заморозить договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижнюю палату внесен президентский проект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Совет Думы рассмотрит внесенный президентом законопроект в течение часа, добавил председатель Думы.

Сам проект был вскоре опубликован на сайте Госдумы. Текст состоит из трех статей — в первой говорится о приостановлении, во второй — о праве президента возобновить действие, в третьей — о том, что закон в случае принятия вступит в силу в момент опубликования.

Своим представителем в Госдуме по этому законопроекту Путин назначил министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Нас упрекают в производстве, испытаниях и развертывании крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая будто бы имеет запрещенную по Договору дальность 500-5500 км для такого класса ракет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Однако, написано далее, за пять лет обсуждения проблемы США не предоставили данные, которые бы это подтверждали. «Межведомственная проработка вопроса» этих ракет в России показала, что обвинения США беспочвенны и бездоказательны.

Путин подписал указ о приостановлении ДРСМД 4 марта, на следующий день об этом уведомили американскую сторону. Законодательство России требует, чтобы такие решения были оформлены в виде федерального закона — именно поэтому президент в четверг внес этот проект в Думу.

ДРСМД был подписан генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в декабре 1987 года, он вступил в силу в следующем году. Две страны обязались уничтожить имеющиеся у них комплексы как баллистических, так и крылатых ракет средней (способных преодолеть расстояние от 1 тыс. до 5 тыс. км) и меньшей (от 500 до 1 тыс. км) дальности. Москва и Вашингтон также согласились не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. Была предусмотрена процедура проверки исполнения договора инспекторами.

Однако с начала 2000-х годов страны заговорили о возможном выходе из ДРСМД. В 2000 году Путин заявил, что это может стать ответом на решение США выйти из договора о противоракетной обороне.

Дискуссия о договоре началась снова в 2014 году, когда президент США Барак Обама заявил, что Россия испытывает ракеты, нарушающие положения договора. Контакты двух стран по вопросу договора и ракет 9М729 продолжались до начала 2019 года, но переговоры не увенчались успехом. В октябре 2018 года президент Дональд Трамп объявил о намерении выйти из ДРСМД, а 1 февраля следующего года заявил о начале процедуры выхода США из договора.

Источник: РБК