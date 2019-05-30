КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
Продам 2х ком. 89137154330 Светлана
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Трезвенников в России за год стало меньше на 7%

Академгородок 2.0: Инновационный крахмал из картошки будут добывать в Бердске

Камнем убил собутыльника и бросил труп в гаражах на ул. Спортивной житель Бердска

Инструкция: Как зачать ребенка в Бердске

Путин поручил заморозить договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности

Секрет счастья раскрыл Далай-лама

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Зарабатывают в среднем 35 391 рубль в месяц бюджетники Бердска

Необитаемый остров с 9 туристами тушили 4 часа пожарные Новосибирской области

ФАС: «Почта России» незаконно запретила платить марками

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Трезвенников в России за год стало меньше на 7%

По данным опроса, около 67% респондентов признались, что употребляют алкоголь время от времени. Зато 52% опрошенных заявили, что никогда не курили.

30.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Трезвенников в России за год стало меньше на 7%

Большинство россиян пьет алкоголь

Доля россиян, сообщивших о том, что они не употребляют алкогольные напитки, сократилась за год на 7 процентных пунктов и составила 33%. Порядка 67% россиян признались, что выпивают время от времени, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые имеются в распоряжении ТАСС.

«Результаты опросов фиксируют повышение уровня потребления алкоголя в нашей стране: если в 2018 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 40% россиян, то в 2019 году — уже 33%. Выпивают время от времени 67% граждан», — говорится в материалах.

Согласно результатам опроса, 18% опрошенных сообщили, что употребляют алкогольные напитки два-три раза в месяц, раз в месяц — 16%, несколько раз в неделю пьют алкоголь порядка 6% участников исследования. Больше четверти респондентов (27%) признались, что потребляют алкоголь реже раза в месяц.

29% опрошенных сообщили, что курят. Из них 16% скуривают не менее одной пачки в день, каждый десятый — несколько сигарет почти каждый день, 3% курят несколько раз в месяц. Каждый пятый (19%) заявил, что бросил курить некоторые время назад. Больше половины опрошенных (52%) сообщили, что никогда не курили.

Опрос проводился 28 мая среди 1600 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью на территории России.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Погиб от удара током электрик в трансформаторной будке в Бердске Трезвенников в России за год стало меньше на 7% Бердские дети смогут пройти лечение в новом медцентре Новосибирска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика