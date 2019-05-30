Долг в 200 тыс. рублей по суду требуют энергетики с 80-летней старушки в Бердске

В судебном порядке взыскивает АО «Новосибирскэнергосбыт» с 80-летней пенсионерки Валентины Мошкиной долг за электричество. НЭС еще 20 марта 2019 года подал иск на взыскание суммы задолженности. Судья бердского городского суда Ольга Зюкова назначила дату рассмотрения гражданского дела на сегодня, 30 мая.

Но в суд Валентина Мошкина не пришла, а ее представитель попросил время для подготовки встречного иска. Поэтому судья отложила рассмотрение дела до 9 июля.

— АО «Новосибирскэнергносбыт» подал иск по взысканию задолженности по оплате за потребленную коммунальную услугу по электроснабжению за период с 29 августа 2015 года по 26 августа 2018 года, которая составляет 184 176,84 рублей, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова.

Счет за свет почти в 200 000 рублей

Свой недостроенный дом давно выставила на продажу жительница Бердска Валентина Мошкина. Мечтала купить однокомнатную квартиру хотя бы в стареньком панельном доме. Недавно 79-летняя пенсионерка пережила инсульт. Родные, хотя и сами больные, выходили ее.

Но в октябре 2018 года женщина разбилась. И все из-за того, что ее дом в микрорайоне Южном обесточили. Электричества не было. На лестнице с мансарды бабушка споткнулась и полетела вниз. Разбила нос, затылок, коленки. Даже не помнит, сколько времени лежала на полу. Очухалась, кое-как собрала последние силы и позвонила соседу. Тот вызвал на место ее детей.

Когда счетчик стоял в доме, у меня всегда была переплата за электроэнергию. Я любила почему переплату, думаю, зимой холод, а мне почти 80 доходит, что ходить по морозу. Вот вперед и платила. Вынесли счетчик на улицу. Сначала все нормально было. В доме никто не живет, я хожу дом досматривать. Фактически я у детей — они больные, после инсульта. Пришли из энергосбыта, сломали мне калитку. Сосед говорит, что на счетчике дверка отломана. Приходили женщина и мужчина, отломили эту дверку и ковырялись в счетчике. Я когда глянула: ой-ой-ой. И я платила после этого каждый месяц по 500 рублей. Мне посоветовали так сделать, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 5 октября Валентина Васильевна.

Пенсионерка рассказала, что платила по показаниям счетчика до тех пор, пока не сломали на нем дверку и все там не расковыряли. А после это получилось, что ей насчитали долг более 150 тыс. рублей. Как и посоветовали пенсионерке, заплатила она 500 рублей. Через месяц пошла платить еще 500 рублей, а у нее к 150 тыс. рублей еще 32 тыс. рублей набежали — пени.

Пенсия у нее составляет 9000 рублей. Себе она оставляет только 3000 рублей, остальные отдает детям. Все деньги до копеечки уходят на лекарства. Пенсия зятя предназначена для оплаты съемного жилья, где они все и живут.

-Мы порой даже голодные остаемся, — горько вздыхает старушка.

Обогреватели накрутили электричество

Как выяснилось позже, электричество у старушки отключили на законных основаниях. Сотрудники Новосибирскэнергосбыта и РЭС подтвердили факты потребления электроэнергии на сумму 184 516 руб. 52 коп.

-По 500 рублей в месяц невозможно оплатить такой долг. Контрольный акт зафиксировал показания 7 июня — 69822. Рассчитана была сумма 165 789 руб. 18 коп. Показания счетчика потребитель не передает. Оплату производит 500 рублей в месяц, не учитывая фактическое показание, — отметила специалист Нововсибирскэнергосбыта.

Новосибирскэнергосбыт утверждал, что только за неполный месяц после установки счетчика 18 ноября 2014 года пенсионерка потребила электроэнергии 2030 кВт. А показатель на 7 июля 2018 года составил 69822 кВт. На протяжении 3,5 лет Мошкина ежемесячно платила по 500 рублей. Заявляя на протяжении долгого времени одно и то же показание счетчика. Нарушений в работе приборов учета выявлено не было, фактов несанкционированного подключения из под ИПУ Мошкиной также не зафиксировано.

Производимые Мошкиной В.В. ежемесячные оплаты по 500 рублей, а это примерно 200 кВт, не покрывали фактическое потребление электроэнергии, в связи с чем задолженность ежемесячно накапливалась и достигла критических значений.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель бердских РЭС Игорь Михин, такое количество электроэнергии у Валентины Мошкиной могло накопиться из-за обогревающих помещения электрообогревателей.

— Со слов моих сотрудников, в доме пенсионерки нет даже печной трубы, газ не подведен, а в помещениях стояло несколько электрообогревательных приборов, — отметил Михин.

По его словам, сотрудники РЭС в холодное время года пользуются специальными методиками, с помощью которых определяют количество потребляемой электроэнергии в домах частного сектора на вводе в ночное время. Если нагрузка большая, явно это не работающий холодильник. Понятно, что идет обогрев дома, отметил Игорь Анатольевич. Когда начинают проверять в программе, сколько владелец дома платит в месяц, получается разница. Понимают, что это недобросовестный потребитель. И тогда по отношению к нему принимают меры.

— Лишнего нам не надо. Человек должен оплатить столько, сколько электроэнергии он использовал. Такая же ситуация и с бабушкой. У нее стоял счетчик. Она потребляла электроэнергию, все это фиксировалось, но оплачивала она намного меньше, — акцентировал Игорь Анатольевич.