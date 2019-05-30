Инструкция: Как зачать ребенка в Бердске

В современном мире многие супружеские пары в силу здоровья сталкиваются с проблемой зачатия ребенка. Но каждая женщина мечтает о своем малыше и ради младенца готова пойти на многое.

Главный репродуктолог Новосибирской области, акушер-гинеколог, уролог, андролог, кандидат медицинских наук, секретарь комиссии минздрава НСО по отбору граждан на ЭКО, завотделением репродуктивного здоровья ГБУЗ НСО «ЦПСиР» Ольга Филипович рассказала «Курьер. Среда. Бердск», какие способы зачатия ребенка существуетPixabay в медицине.

Как зачать ребенка естественным способом

Наиболее благоприятным временем для зачатия являются 6 дней предшествующие овуляции и непосредственно день овуляции. Если в течение этих 6 дней у женщины был незащищенный половой акт, то вероятность наступления беременности составляет от 8-10% в первый день этого интервала до 33-36% в день овуляции. Также вероятность наиболее высока за 2 дня до овуляции и составляет 34-36%.

Также важна частота контактов. По статистике, наибольшая вероятность наступления беременности у пар, ежедневно занимающихся сексом в течение 6 дней, включая день овуляции — 37%. Женщины, у которых половой акт 1 раз в 2 дня, имеют вероятность забеременеть в день овуляции — 33%, и имеющие 1 половой акт в неделю- 15%.

Так что, учитывая приведенную статистику, вероятность зачатия у полностью здоровой пары на один менструальный цикл около 20-25%, именно поэтому не стоит паниковать после 1-3 месяцев попыток, надо пробовать и дальше. Если же беременность не наступила через год, тогда уже стоит обратиться к репродуктологу.

Почему не получается зачать ребенка?

Наиболее частыми причинами бесплодия в браке и показаниями для программы ЭКО являются нарушение проходимости маточных труб у женщины и нарушения сперматогенеза у мужчин. Диагностическая лапароскопия при бесплодии показана во всех случаях, когда дальнейшее обследование и лечение бесплодия у женщины невозможно без прямого осмотра органов малого таза. Это самый точный способ оценки состояния маточных труб.

Кроме того, лапароскопия не только выявляет причину бесплодия (эндометриоз, спайки, миомы), но и позволяет их устранить.

Современная гистероскопия позволяет произвести коррекцию практически любых патологических изменений в полости матки бережно, без выскабливания, чтобы подготовить матку к вынашиванию беременности.

Гормональная коррекция

Очень важную роль в фертильности играют гормоны. Именно они вызывают созревание яйцеклетки у женщины и регулируют выработку сперматозоидов у мужчин. Одна из нередких причин, как женского, так и мужского бесплодия – изменения в гормональном фоне. Особенно это касается ожирения. У женщин ожирение приводит к блокаде овуляции.

Бесплодие у женщин с избыточным весом составляет около 40%. У женщин, страдающих от ожирения даже 1 степени, на 30% меньше шансов забеременеть и на 50% меньше вероятности нормально выносить беременность. Лишний вес опасен нарушениями, которые могут вызвать выкидыш в первом триместре: понижение уровня свертываемости крови, отслоение плаценты.

Что касается мужского бесплодия, в половине случаев оно тоже связано с лишним весом, так как избыток жировых клеток у 25% мужчин провоцирует отсутствие в сперме сперматозоидов.Питание и контроль своего веса, избавление от лишних килограммов зачастую позволяют восстановить фертильность и забеременеть естественным путем.

Стимуляция овуляции

Стимуляцию овуляции подходит только женщинам, в чьих яичниках образуются здоровые половые клетки, которые по различным причинам не успевают созревать, либо созревают нерегулярно. Популярные методы стимуляции овуляции – это различные медицинские (медикаментозные, хирургические), народные и другие способы (терапия витаминами, сбалансированная диета). Перед стимуляцией яичников женщина или супружеская пара должны пройти полное медицинское обследование. Для контроля над протеканием процесса во время стимуляции женщине регулярно назначают УЗИ. Во избежание гиперстимуляции необходимо строго следовать указаниям врача во время прохождения курса терапии. В зависимости от протокола стимуляции, суммарная эффективность за четыре цикла стимуляции составляет от 20 до 38%. С первой попытки проведения процедуры наступление беременности происходит лишь в 10-15%.

Внутриматочная инсеминация

Одной из вспомогательных репродуктивных методик является внутриматочная инсеминация. Так называют искусственное (вне полового акта) введение спермы в полость матки для повышения вероятности наступления беременности. Несмотря на достаточно давнюю историю и простоту выполнения, этот способ прочно занимает свою нишу в лечении определенных видов бесплодия. Прогноз наступления беременности после однократного применения искусственной инсеминации составляет около 12%.

Внутриматочная инсеминация донорской спермой используется при мужском бесплодии в паре, наличии у мужа наследственных заболеваний с неблагоприятным медико-генетическим прогнозом и при сексуально-эякуляторных расстройствах, если они не поддаются терапии. Показанием является также отсутствие у женщины постоянного полового партнера. Эффективность процедуры искусственной инсеминации спермой донора в среднем составляет не более 15%. Процедура донорства обычно полностью анонимна, но бывают случаи, когда женщина или пара сами выбирают донора среди знакомых людей.

Донорство ооцитов (яйцеклеток)

Для некоторых женщин донорские яйцеклетки — единственный шанс стать матерью. Эта программа помогает тогда, когда у женщины отсутствуют яйцеклетки, яйцеклетки неполноценны из-за наследственных заболеваний или были неудачные повторные попытки ЭКО. При ЭКО с донорской яйцеклеткой происходит оплодотворение яйцеклетки женщины, которую выбрала супружеская пара в качестве донора, сперматозоидом будущего отца, а получившийся эмбрион переносят в матку бесплодной женщины. Доноры бывают неанонимные, то есть, которых пара знает лично. Это может быть близкая родственница или подруга. Но чаще всего используют яйцеклетки анонимных доноров.

Что такое ЭКО?

ЭКО — экстракорпоральное оплодотворение — это один из эффективных методов лечения бесплодия, в том числе и мужского.

В программе ЭКО после стимуляции яичников у женщины созревает несколько фолликулов, в которых находятся яйцеклетки. Врач пунктирует яичник и извлекает яйцеклетки, которые затем оплодотворяются спермой мужа или донора вне организма матери в специальных условиях.

Через несколько дней получившиеся эмбрионы переносятся в полость матки женщины, где они продолжают свое развитие. После переноса эмбрионов, если супружеская пара желает, осуществляется криоконсервация (заморозка) оставшихся эмбрионов. Это делают на тот случай, если попытка будет неэффективной, или если пара захочет родить еще одного ребенка через какое-то время. Хранение может быть длительным, до нескольких лет.

Деятельность медицинских организаций, участвующих в организации помощи населению в лечении бесплодия методом ЭКО, регламентирована приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению», приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 20.11.2018 №3713 «Об организации медицинской помощи пациентам , застрахованным в системе обязательного медицинского страхования с использованием методов вспомогательного репродуктивных технологий на территории Новосибирской области».

ЭКО делают бесплатно

На территории Новосибирской области с 2014 года организована работа по повышению рождаемости с применением вспомогательных репродуктивных технологий в рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования Новосибирской области. В 2014 году проведено 48 процедур экстракорпорального оплодотворения (далее — ЭКО) в рамках обязательного медицинского страхования, в 2016 году выполнено 524 процедуры ЭКО, в 2017 году – 816 процедур, в 2018 – 889. На 2019 год запланировано провести 1300 процедур ЭКО в рамках обязательного медицинского страхования.

Как попасть в список бесплатного ЭКО

Форма Реестра Граждан утверждена приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 20.11.2018 № 3713 «Об организации медицинской помощи пациентам, застрахованным в системе обязательного медицинского страхования с использованием методов вспомогательных репродуктивных технологий на территории Новосибирской области».

Согласно Приказу задачами специалистов ГБУЗ НСО «КЦОЗСиР» являются: специализированный прием врача акушера-гинеколога и уролога-андролога отделения репродуктивного здоровья; консультации смежных специалистов по показаниям (терапевт, уролог, эндокринолог, физиотерапевт); проведение врачебного консилиума в сложных клинических ситуациях, в том числе при выявленных ограничениях для проведения ЭКО; рекомендации по дополнительному обследованию супружеской пары на базе направившего медицинского учреждения (по показаниям); рекомендации по проведению индивидуальной предгравидарной подготовки супружеской пары перед оказанием медицинской помощи с применением ВРТ; формирование полного пакета документов для вынесения случая на рассмотрение врачебной комиссии ГБУЗ НСО «КЦОЗСиР».

При условии подготовки документов пациента и подтверждения диагноза бесплодия специалист отделения репродуктивного здоровья осуществляет передачу индивидуального пакета документов Пациента секретарю врачебной комиссии ГБУЗ НСО «КЦОЗСиР» для рассмотрения вопроса о включении Пациента в Реестр.

Где сделать ЭКО платно

На протяжении многих лет в регионе услугу экстракорпорального оплодотворения проводят ООО МЦ «Авиценна», ООО «Новосибирский центр репродуктивной медицины», ФГБУН ИХБМ СО РАН, ООО «Клиника профессора Пасман». Все медицинские организации имеют большой стаж работы, высококвалифицированных специалистов-репродуктологов и оснащены современным высокотехнологичным оборудованием.

Деятельность медицинских организаций, участвующих в организации помощи населению в лечении бесплодия методом ЭКО, регламентирована приказом Министерства здравоохранения РФ от 30.08.2012 № 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению», приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 20.11.2018 №3713 «Об организации медицинской помощи пациентам , застрахованным в системе обязательного медицинского страхования с использованием методов вспомогательного репродуктивных технологий на территории Новосибирской области».

Сколько стоит ЭКО платно

Полный цикл по ЭКО в одной из клиник Новосибирска стоит 86 900 рублей. В не входят мониторинг, пункция, перенос эмбриона. Программа ЭКО с донорскими ооцитами (на 1 реципиента) стоит 367 800 рублей. Программа ЭКО по ОМС стоит 103 000 рублей, а программа ЭКО+ИКСИ в естественном цикле — 72 600 рублей. Использование 1-го донорского эмбриона, выбранного пациенткой в цикле ВРТ стоит 60 000 рублей.

Суррогатное материнство

В ситуациях, когда материнство невозможно в силу различных состояний у женщины, ЭКО клиники предлагают программу суррогатного материнства. Суррогатное материнство — представляет собой вынашивание и рождение ребенка по договору, заключенному между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо одинокой женщиной, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям.

ЭКО с помощью этой методики помогает в тех случаях, когда женщина по каким-либо причинам не способна выносить или родить ребенка. Например, если у нее была удалена матка или есть серьезные проблемы со здоровьем, не совместимые с беременностью.

Суррогатная мать вынашивает плод, с которым она генетически не связана. В ее матку при помощи метода ЭКО подсаживается эмбрион, полученный из яйцеклетки бесплодной женщины (или донорской яйцеклетки), которую оплодотворяют спермой мужа или донора.

Никакие внешние черты и особенности здоровья не могут быть переданы суррогатной мамой будущему ребенку, так как вся генетическая информация закодирована в самом эмбрионе и он унаследует черты своих генетических родителей. Проведение данной программы возможно только за личные средства граждан и требует юридическое сопровождение.

Суррогатная мама может обойтись будущим родителям от 750 000 тысяч рублей до 1 500 000 рублей.