Академгородок 2.0: Инновационный крахмал из картошки будут добывать в Бердске

Вблизи Бердска планируется создать научно-промышленный парк в рамках проекта «Академгородок 2.0»
Научно-промышленный парк площадью около 143 гектаров планируется создать рядом с Бердском в соответствии с проектом «Академгородок 2.0». Об этом 30 мая журналистам сообщил главный градостроитель проектов ООО «Концепт-проект» Владимир Григорьев на VI Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России», которая проходила в новосибирском Экспоцентре.
На выставке в рамках конференции Владимир Григорьев презентовал макет территории Новосибирского научного центра, выполненный с использованием 3D-технологий.
«Планируется создать научно-промышленный парк который будет располагаться рядом с Бердском. На сколько я знаю, такая идея существует с прошлого года, — рассказал Владимир Григорьев. — Создана специальная структура в Бердске, которая занимается этим проектом. В парке планируется размещение инновационных и промышленных производств, в частности, инновационное получение картофельного крахмала. Также территория парка рассматривается в качестве возможного резерва научных проектов, которые «не влезают» в границы Академгородка».
По словам Владимира Григорьева, площадь объекта примерно 143 гектара. Стоимость научно-промышленного парка пока не уточняется.
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Грамотное планирование тоже очень важный этап реализации проекта, но скорее бы уже что-нибудь запустили.
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