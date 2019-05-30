КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
Продам 2х ком. 89137154330 Светлана
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Трезвенников в России за год стало меньше на 7%

Академгородок 2.0: Инновационный крахмал из картошки будут добывать в Бердске

Камнем убил собутыльника и бросил труп в гаражах на ул. Спортивной житель Бердска

Инструкция: Как зачать ребенка в Бердске

Путин поручил заморозить договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности

Секрет счастья раскрыл Далай-лама

Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»

Зарабатывают в среднем 35 391 рубль в месяц бюджетники Бердска

Необитаемый остров с 9 туристами тушили 4 часа пожарные Новосибирской области

ФАС: «Почта России» незаконно запретила платить марками

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Академгородок 2.0: Инновационный крахмал из картошки будут добывать в Бердске

В рамках масштабного проекта на бердской территории построят научно-промышленный парк площадью 143 га, где разместят новые производства, которые «не влезают» в Академгородок.

30.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Академгородок 2.0: Инновационный крахмал из картошки будут добывать в Бердске

Вблизи Бердска планируется создать научно-промышленный парк в рамках проекта «Академгородок 2.0»

Научно-промышленный парк площадью около 143 гектаров планируется создать рядом с Бердском в соответствии с проектом «Академгородок 2.0». Об этом 30 мая журналистам сообщил главный градостроитель проектов ООО «Концепт-проект» Владимир Григорьев на VI Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России», которая проходила в новосибирском Экспоцентре.

На выставке в рамках конференции Владимир Григорьев презентовал макет территории Новосибирского научного центра, выполненный с использованием 3D-технологий.

«Планируется создать научно-промышленный парк который будет располагаться рядом с Бердском. На сколько я знаю, такая идея существует с прошлого года, — рассказал Владимир Григорьев. — Создана специальная структура в Бердске, которая занимается этим проектом. В парке планируется размещение инновационных и промышленных производств, в частности, инновационное получение картофельного крахмала. Также территория парка рассматривается в качестве возможного резерва научных проектов, которые «не влезают» в границы Академгородка».

По словам Владимира Григорьева, площадь объекта примерно 143 гектара. Стоимость научно-промышленного парка пока не уточняется.

Источник: ksonline.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Погиб от удара током электрик в трансформаторной будке в Бердске Трезвенников в России за год стало меньше на 7% Бердские дети смогут пройти лечение в новом медцентре Новосибирска

(1) Комментарий

  1. олеся

    Грамотное планирование тоже очень важный этап реализации проекта, но скорее бы уже что-нибудь запустили.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика