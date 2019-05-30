Академгородок 2.0: Инновационный крахмал из картошки будут добывать в Бердске

Научно-промышленный парк площадью около 143 гектаров планируется создать рядом с Бердском в соответствии с проектом «Академгородок 2.0». Об этом 30 мая журналистам сообщил главный градостроитель проектов ООО «Концепт-проект» Владимир Григорьев на VI Всероссийской конференции «Развитие городских агломераций России», которая проходила в новосибирском Экспоцентре.

На выставке в рамках конференции Владимир Григорьев презентовал макет территории Новосибирского научного центра, выполненный с использованием 3D-технологий.

«Планируется создать научно-промышленный парк который будет располагаться рядом с Бердском. На сколько я знаю, такая идея существует с прошлого года, — рассказал Владимир Григорьев. — Создана специальная структура в Бердске, которая занимается этим проектом. В парке планируется размещение инновационных и промышленных производств, в частности, инновационное получение картофельного крахмала. Также территория парка рассматривается в качестве возможного резерва научных проектов, которые «не влезают» в границы Академгородка».

По словам Владимира Григорьева, площадь объекта примерно 143 гектара. Стоимость научно-промышленного парка пока не уточняется.

Источник: ksonline.ru