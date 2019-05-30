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Стройка века: В вагончики на пустырь перенесут кассы железнодорожного вокзала Бердска

Реальные работы по возведению нового вокзального комплекса должны начаться во втором квартале 2019 года. Билетные кассы в вагончиках простоят во время всего строительства — около двух лет.

30.05.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Стройка века: В вагончики на пустырь перенесут кассы железнодорожного вокзала Бердска

Бердский железнодорожный вокзал построили за 4 года до Октябрьской революции

Почему не строят железнодорожный вокзал в Бердске поинтересовались горожане у «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 30 мая. Вице-мэр города по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров сообщил, что РЖД построит вокзал в два этапе. Сначала появится новый корпус, а после — территорию обновленного вокзала благоустроят.

— Предполагаю, что у строителей существуют организационные моменты. Например, получить разрешение на строительство здания и прочее. В первую очередь нужно перенести кассы. По моей информации, их перенесут на поляну за вокзалом. Кассы будут работать в вагончиках, чтобы люди могли покупать билеты. Они простоят там около двух лет. Процесс идет. Планировалось, что реальные работы начнутся во втором квартале 2019 года, — сообщил Владимир Николаевич.

Замглавы отметил, что это может вызвать некоторые неудобства, но бердчанам стоит потерпеть.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», реконструкция железнодорожного вокзала началась в январе этого года. В марте подрядная организация должна приступить к монтажным работам.

Первый этап реконструкции здания вокзального комплекса предполагает увеличение площади вокзала за счет пристройки к существующему зданию пассажирского терминала. Нынешнее здание вокзала соединят переходом с новым терминалом для пассажиров. В старом здании разместят служебно-технические помещения, а в проектируемом терминале — основные помещения для обслуживания пассажиров.

После реконструкции пассажиры смогут добраться на островную платформу через новый крытый пешеходный мост, оборудованный лифтами для маломобильных групп пассажиров.

«РЖДстрой» в ноябре 2018 года объявлял электронный конкурс на выполнение комплекса строительно-монтажных работ в рамках реконструкции вокзального комплекса Бердска с адаптацией для маломобильных пассажиров. Победитель конкурса — ООО «ТрансСигналСтрой», выполнит работы за 8 513 228 рублей.

Старый железнодорожный вокзал вмещает в себя порядка 300 человек — 250 пассажиров пригородных рейсов и 50 пассажиров дальнего следования. Проектировщик реконструкции вокзала ООО «РЖД» указал на основные проблемы существующего здания вокзала. В их числе недостаток площадей для обслуживания пассажиров, низкое качество пребывания и сервиса, отсутствие удобной связи между зданием вокзала и островной платформой, отсутствие удобной и технологичной связи между видами транспорта на привокзальной площади.

Проект будущего вокзального комплекса бердские власти обсуждали летом 2017 года. Много вопросов вызвало будущее соседство нового вокзального комплекса с трассой Р-265, выезд с привокзальной площади и пробки.

С предстоящей реконструкцией железнодорожного вокзала схема подъезда к остановке общественного транспорта остается прежней или что-то изменится? — спросил на совещании чиновников 4 марта у начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной мэр Бердска Евгений Шестернин.

Составлен план мероприятий по организации движения маршрутов на период реконструкции железнодорожного вокзала, там есть изменения в схемах, ответила Нятина. Сроки определены, ответственные определены, в данной работе задейстовано УЖКХ, часть ответственности РЖД — по отсыпке места парковки, отстоя, общественного транспорта.

По словам Евгения Шестернина, первое, что нужно сделать, это оборудовать остановочную площадку для пассажиров. Необходимо проанализировать данный вопрос, и обсудить его с общественниками. И если есть определенные сложности, что нельзя этого сделать в определенном месте, то донести до населения, что этого сделать невозможно по каким-либо причинам, например, связанными с безопасностью, подчеркнул мэр.


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