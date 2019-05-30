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Необитаемый остров с 9 туристами тушили 4 часа пожарные Новосибирской области

Спасателям пришлось преодолеть по Обскому морю и по суше 46 км, чтобы ликвидировать природный пожар на острове Нечунаевском.(ФОТО)

30.05.2019 Фото: МЧС по НСО Нет комментариев
 
Необитаемый остров с 9 туристами тушили 4 часа пожарные Новосибирской области

Новосибирские пожарные потушили пожар на острове Нечунаевский

В службу пожарной охраны поступил необычный вызов от отдыхающих на природе людей. Крупный природный пожар развился на острове Нечунаевский Новосибирского водохранилища, где находились 9 взрослых и ребенок. Переброску сил к изолированному и удаленному месту осуществили по суше и воде – общая протяженность пути от ближайшего пожарно-спасательного подразделения МЧС России составила более 46 километров.

Сообщение о возгорании поступило ночью. Вначале пожарные и спасатели на автомобилях прибыли к водохранилищу, затем отправились к острову на моторной лодке, на борту которой доставили мотопомпу, пожарные рукава, шанцевый инструмент и ранцевые (лесные) огнетушители.

На острове работы по ликвидации пожара заняли более четырех часов. Тушение горящей травы и валежника проводили сотрудники МЧС России и Аварийно-спасательной службы Новосибирской области при помощи пожарной мотопомпы, которая перекачивала из водохранилища воду, подаваемую затем к очагам. Чтобы остановить распространение огня, пожарные и спасатели также перекапывали почву по кромке пожара шанцевым инструментом и проливали ее водой с ранцевых огнетушителей.

Пожар ликвидирован на площади 13 гектаров, пострадавших нет, отдыхающие от эвакуации с острова отказались.
Необитаемый остров с 9 туристами тушили 4 часа пожарные Новосибирской области

Необитаемый остров с 9 туристами тушили 4 часа пожарные Новосибирской области


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