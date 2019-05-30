Секрет счастья раскрыл Далай-лама

Счастье связано с «шестым сознанием» и «покоем ума», а не с пятью органами чувств и материальными приобретениями, заявил 83-летний Далай-лама в эксклюзивном интервью РИА Новости.

«Настоящее же счастье связано с шестым сознанием… В буддизме выделяют пять видов сознания, связанных с органами чувств, и шестой вид сознания – ментальный… Подлинное счастье вызывают не ощущения, полученные органами чувств, но переживания ментального характера. А потому, если вы испытываете неприятные ощущения, связанные с органами чувств, то при наличии определенного опыта работы с ментальным уровнем, вы можете сохранять покой ума», — сказал Далай-лама, отвечая на вопрос о том, как быть счастливым.

По его словам, «в западном мире образование в целом направлено на обретение материальных ценностей», но «материальные ценности могут подарить нам только чувственные наслаждения». Люди также получают удовольствие от спортивных состязаний и зрелищ, от красивой музыки, от вкусной еды, приятных запахов, прикосновений, в том числе сексуального наслаждения. «Ощущение счастья, которое они испытывают при этом, полностью основано на чувственном восприятии. Такое счастье непостоянно. Когда у вас есть какие-то материальные причины для счастья, вы счастливы. Когда они исчезают, у вас остаются одни лишь воспоминания», — отметил духовный лидер.

Он подчеркнул, что «ментальное сознание — выше видов сознания, связанных с органами чувств». «Но в силу того, что мы ведем материалистический образ жизни, мы становимся рабами чувственных переживаний», — констатировал Далай-лама. Он призвал всех, осознанно желающих быть счастливыми, уходить от этого «рабства», «работать с ментальным уровнем» сознания — и достигать «покоя ума».

«Среди различных религиозных и философских традиций традиция монастыря-университета Наланды — самая современная и научная. Вы можете ее применять… Те, кто принадлежит к традиционным буддийским сообществам. Кроме того, сегодня все больше небуддистов среди россиян, в том числе профессура МГУ, проявляют интерес к традиции Наланды, к науке об уме. Это очень обнадеживающий знак. Сейчас ситуация действительно созревает. Поскольку Россия – это большая страна, а также мост между Европой и Азией, она может внести существенный вклад в продвижение идеи о важности покоя ума», — отметил Далай-лама.

Источник: РИА Новости