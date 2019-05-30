Зарабатывают в среднем 35 391 рубль в месяц бюджетники Бердска

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетных учреждений всех видов экономической деятельности (включая государственное управление и обеспечение военной безопасности) в среднем за январь-март 2019 года составила 35 391 рубль (99,4% к среднеобластному уровню). Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в Новосибирскстате.

Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда в деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений (40 161 рубль), здравоохранении (38 811 рублей). Самый низкий уровень заработной платы по-прежнему в дошкольном образовании (24 395 рублей).