Трезвенников в России за год стало меньше на 7%
Академгородок 2.0: Инновационный крахмал из картошки будут добывать в Бердске
Камнем убил собутыльника и бросил труп в гаражах на ул. Спортивной житель Бердска
Инструкция: Как зачать ребенка в Бердске
Путин поручил заморозить договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности
Секрет счастья раскрыл Далай-лама
Безналичные платежи от клиентов принимает в трех офисах ИД «БукЪвица»
Зарабатывают в среднем 35 391 рубль в месяц бюджетники Бердска
Необитаемый остров с 9 туристами тушили 4 часа пожарные Новосибирской области
Опять же средний…. а такой средний получается за счет заведующих и к ним приближенных
1 0
Ого! Классно!!! А без директоров, заведующих и начальников?
1 0
няня в дет саду з плата 12,500р!!!
0 0