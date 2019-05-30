Полотенце 10 лет провисело в открытом космосе и вернется на Землю

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте «Роскосмоса».

«По циклограмме эта операция была запланирована где-то в середине, но космонавты видимо, решили, что им проще выполнить ее сейчас, по ходу», — сообщили в трансляции.

Полотенце изначально предназначалось для протирки скафандров от загрязнений во время работы в космосе. Его оставил один из российских космонавтов около десяти лет назад. Кононенко с Овчининым убрали полотенце в специальный контейнер. Его вернут на Землю и передадут специалистам для изучения.

Выход начался в 18:42 мск 29 мая. В космосе Кононенко и Овчинину предстоит установить дополнительные поручни, почистить иллюминаторы модуля «Поиск», взять пробы-мазки в поверхности станции и выкинуть отработавшие измерительные блоки эксперимента «Обстановка» (проводится для исследования взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой).

Источник: РИА Новости