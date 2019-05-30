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Погибли в лобовом ДТП водители двух Toyota Camry на трассе «Иртыш» под Новосибирском

Еще 3 человека — женщина и двое мужчин — госпитализированы с различными травмами. Трагедия произошла ранним утром на территории Барабинского района.

30.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Погибли в лобовом ДТП водители двух Toyota Camry на трассе Иртыш под Новосибирском

На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД имедики

В Барабинском районе произошло смертельное ДТП, сообщили в четверг в управлении МВД по Новосибирской области.

30 мая в 6.10 в Барабинском районе 49-летний водитель следовал на автомобиле «Тойота Камри» по автодороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска, и на 1166-м километре трассы совершил столкновение с «Тойотой Камри», под управлением 32-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

-В результате ДТП оба водителя погибли на месте происшествия, и еще 3 человека (женщина и двое мужчин) госпитализированы с различными травмами. На месте происшествия работает полиция, выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в полицейском ведомстве.


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