На Искитимском цемзаводе ввели в эксплуатацию новый фильтр

Торжественная церемония запуска агрегата состоялась 24 мая. На мероприятии присутствовали заместитель министра природных ресурсов по Новосибирской области Юрий Марченко, депутат Законодательного собрания НСО по округу №12 Анатолий Григорьев, глава Искитима Сергей Завражин, представители подрядных организаций и фирм-поставщиков, ветераны и работники завода.

Генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун рассказал присутствующим о принципах работы нового оборудования. Он отметил, что для обеспыливания избыточного воздуха колосникового холодильника «Волга-50» печи №6 установлена эффективная аспирационная система очистки австрийского производства, которая состоит из рукавного фильтра, винтового конвейера и шлюзового питателя, а также из системы охлаждения и клапанов свежего воздуха. Кроме того, на ковшевой транспортер печи №6 установлен рукавный фильтр компании «Сфера» (Россия). Благодаря такой системе очистки в воздух попадает меньше 10 миллиграммов пыли на один кубический метр отходящих газов. Проведенные измерения подтвердили эффективность улавливания загрязняющих веществ – 99,99%.

Техническое перевооружение системы аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №6 осуществлялось в рамках Плана мероприятий АО «Искитимцемент» по снижению выбросов в атмосферный воздух. Срок реализации проекта составил два года. Подготовительные работы проводились в 2017 году, строительство и монтаж начались в 2018-м. Общая стоимость проекта составила более 150 млн рублей.

Председатель комитета технического развития при Совете директоров АО «Искитимцемент», первый вице-президент холдинга «Сибирский цемент» Геннадий Рассказов и генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун совместно произвели торжественный ввод в эксплуатацию современного аспирационного оборудования. В настоящее время установка работает в штатном режиме. Проектировщики и участники строительства получили благодарственные письма за отличную командную работу при реализации проекта.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Юрий Марченко отметил, что установка данного оборудования создает задел для развития предприятия в направлении сохранения окружающей среды даже в случае наращивания мощностей. «Сегодня в стране сформирован перечень наилучших доступных технологий. Остается вопрос их внедрения. Так вот сейчас мы являемся свидетелями такого знаменательного события, когда предприятие внедрило одну из лучших мировых технологий».

«Установка рукавного фильтра Scheuch на колосниковом холодильнике вращающейся печи №6 стала самым масштабным проектом экологической направленности за последние годы. Дорогостоящим и трудоемким мероприятием, которое мы реализовали несмотря на трудности, — ради благополучия жителей нашего любимого города Искитим. В результате ввода фильтров в эксплуатацию количество пыли, поступающей от холодильника в атмосферу, снизится в 160 раз и приблизится к нулю, – отметил Владимир Скакун. – Впереди нас ждет реализация аналогичного проекта по установке аспирационного оборудования на колосниковом холодильнике печи №9».

Завершилось мероприятие высадкой саженцев берез и сосен как символа экологичности производства на Искитимской цемзаводе.

