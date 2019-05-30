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ФАС: «Почта России» незаконно запретила платить марками

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ФАС: «Почта России» незаконно запретила платить марками

Антимонопольная служба возбудила дело за нарушение закона о конкуренции против почтовиков, берущих только деньгами за пересылку уведомлений.

30.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
ФАС: «Почта России» незаконно запретила платить марками

Почта России уже получала от службы предупреждение

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против «Почты России» из-за того, что та запретила оплачивать марками пересылку почтовых уведомлений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Дело было возбуждено по п. 3, ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции». Статья вводит запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением.

В ФАС подчеркнули, что «Почта России» уже получала от службы предупреждение. Запрет оплаты марками пересылки уведомлений почта ввела с января 2019 года. Оплатить их можно только деньгами.

«Согласно предупреждению компания должна была исключить из приказа абзац, которым введено ограничение возможности оплаты услуг марками, а также признать недействующим приказ, которым устанавливается переходный период по способу оплаты уведомлений о вручении внутренних регистрируемых почтовых отправлений», — сообщили в ФАС.

Источник: РБК


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