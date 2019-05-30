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Выбивать долги по ЖКХ запретят коллекторским агентствам в России

Автор инициативы вице-спикер ГД Ирина Яровая указала, что нынешняя практика приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан.

30.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Выбивать долги по ЖКХ запретят коллекторским агентствам в России

Нередко не платят за коммуналку семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию

В России вводится прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан по ЖКХ. На это направлен законопроект, прошедший в Госдуме первое чтение.

Автор инициативы вице-спикер ГД Ирина Яровая указала, что нынешняя практика приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан.

«Эта проблема, к сожалению, существует, — признал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя эту тему журналистам. — Звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы».

По его словам, граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения.

«Коллекторская деятельность в условиях, когда у государства есть служба судебных приставов, вызывает в обществе серьезные вопросы», — считает первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Но особенно остро эти вопросы стоят, когда коллекторы пытаются взыскать деньги с обычных людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. Иногда коллекторы, по словам депутата, прибегают к методам, «хорошо известным по 90-м годам, когда братки выбивали долги подобным способом, просто терроризируя морально, психологически, зачастую физически людей, пытались таким образом у них получить эти долги».

Законопроектом предлагается запретить уступку прав по взысканию просроченной задолженности граждан по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам. Однако будет исключение для профессиональных участников рынка ЖКХ. То есть для управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающих организаций. Им будет разрешено передавать долги.

По мнению депутатов, система исполнительного производства позволяет компаниям легально взыскивать бытовые долги и без «помощи» коллекторов.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Источник: РГ


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