Жить «чуть-чуть впроголодь» посоветовал Онищенко пенсионерам России

Физические упражнения и умеренность в еде наиболее эффективны в борьбе с лишним весом и рекомендованы, в том числе людям старшего возраста при соблюдении некоторых правил, заявил RNS бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя информацию об эффективности интенсивных интервальных тренировок для избавления от брюшного жира, наличие которого связано с риском сердечных заболеваний у пожилых людей.

«Конечно же, любая физическая нагрузка снижает количество жира, потому что он расходуется естественным путем. При определенных видах патологии делают даже операцию, но естественная физическая нагрузка наиболее эффективна, если это не тяжелый диабет. Нужно понимать, что любой человек, который имеет избыточный вес, или находится пока еще в недиагностированной стадии диабета, или уже на ранней стадии заболевания», – сказал Онищенко.

Онищенко подчеркнул, что «физическая нагрузка нужна, если, при этом, сердце позволяет». «Надо не забывать, что объем потребляемой пищи, особенно у возрастных людей, когда снижены обменные процессы, тоже должен быть эффективным. Сочетание – жить чуть-чуть впроголодь и заниматься физической нагрузкой – самое эффективное», – добавил он.

Ранее MedicalExpress сообщил, что 10-недельная интенсивная интервальная тренировка способна снизить массу тела у пожилых людей с жировыми отложениями, а также улучшить его общую мышечную массу, к такому выводу пришли исследователи Американского гериатрического общества. При этом отмечается, что с возрастом распределение жира в организме может меняться и часто увеличивается в области живота, что приводит к повышенному риску сердечных заболеваний, чем общее ожирение.

Источник: rns.online