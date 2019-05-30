Умер дирижер театра «Глобус» Алексей Людмилин в Новосибирске

С прискорбием сообщаем, что на 78-м году жизни скончался Алексей Анатольевич Людмилин, заслуженный деятель искусств России, почетный профессор Международного института театра при ЮНЕСКО, профессор кафедры дирижирования Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, создатель и главный дирижер симфонического оркестра Новосибирского академического молодежного театра «Глобус».

Прощание прошло 30 мая в Большом зале Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

Алексей Анатольевич Людмилин родился в 1942 году в Свердловске. Окончил Уральскую консерваторию по классу альта и Санкт-Петербургскую консерваторию, факультет оперно-симфонического дирижирования (класс А. Янсонса). В течение 20 лет был солистом оркестра Мариинского театра, а также дирижером-ассистентом Ю. Темирканова и В. Гергиева.

В 1989–2000 годах — главный дирижер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. В театре осуществил более 30-ти постановок оперных и балетных спектаклей. Музыкальный руководитель зарубежных гастролей театра (1991–1999 гг., Германия, Испания, Португалия, Макао, Голландия и др.). Постановщик оперы «Борис Годунов» (Баденский государственный театр, Карлсруэ, Германия, 1994 г.). Дирижировал в Италии, Болгарии, Египте, США.

В 2000–2001 годах — дирижер-ассистент М. Ростроповича в международном проекте — постановка оперы «Леди Макбет Мценского уезда» (Испания, Италия, Германия, Франция).

В 2001–2003 годах — главный дирижер Государственного академического театра оперы и балета Республики Башкортостан (Уфа).

В 2006–2007 годах — главный дирижер Дальневосточного и Омского симфонических оркестров.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектаклей «Травиата», «Жизель», «Руслан и Людмила» в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета.

В 2004 году создал молодежный симфонический оркестр в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус». С 2004 по 2019 год — главный дирижер оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик мюзиклов театра.

Почетный профессор Международного института театра при ЮНЕСКО (Франкфурт-на-Майне).

Профессор кафедры дирижирования Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, его выпускники руководят симфоническими оркестрами России и зарубежья.

Лауреат и дипломант Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа дирижера» (1999, 2004, 2013).

Лауреат Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучший дирижер» (2009), «Лучший музыкальный руководитель» (2012).

Обладатель премии мэрии города Новосибирска «Человек года» в области культуры и искусства (2013).

Источник: globus-nsk.ru