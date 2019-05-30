КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
Продам 2х ком. 89137154330 Светлана
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Полотенце 10 лет провисело в открытом космосе и вернется на Землю

Катастрофа SSJ 100 обнажила проблемы в авиаотрасли России

Авиационную бомбу нашли в туалете у супермаркета «Светофор» в Бердске

Буклет о фронтовиках «Победители» вы можете взять в редакции «Курьер.Среда.Бердск»

Погибли в лобовом ДТП водители двух Toyota Camry на трассе «Иртыш» под Новосибирском

Умер дирижер театра «Глобус» Алексей Людмилин в Новосибирске

ФАС запретила нефтяникам прогнозировать рост цен на бензин

Выбивать долги по ЖКХ запретят коллекторским агентствам в России

Погибли и пропали без вести десятки туристов с затонувшего катера в Будапеште

Судебно-медицинские экспертизы пройдут начмед ЦГБ и супруга сломавшего ей руку жителя Бердска

Последние комментарии

Май 2019
M T W T F S S
« Apr    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  


Умер дирижер театра «Глобус» Алексей Людмилин в Новосибирске

Профессор кафедры дирижирования Новосибирской государственной консерватории им. Глинки скончался на 78-м году жизни.

30.05.2019 Фото: Предоставлено пресс-службой театра "Глобус" Нет комментариев
 
Умер дирижер театра Глобус Алексей Людмилин в Новосибирске

Алексей Людмилин

С прискорбием сообщаем, что на 78-м году жизни скончался Алексей Анатольевич Людмилин, заслуженный деятель искусств России, почетный профессор Международного института театра при ЮНЕСКО, профессор кафедры дирижирования Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, создатель и главный дирижер симфонического оркестра Новосибирского академического молодежного театра «Глобус».

Прощание прошло 30 мая в Большом зале Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки.

Алексей Анатольевич Людмилин родился в 1942 году в Свердловске. Окончил Уральскую консерваторию по классу альта и Санкт-Петербургскую консерваторию, факультет оперно-симфонического дирижирования (класс А. Янсонса). В течение 20 лет был солистом оркестра Мариинского театра, а также дирижером-ассистентом Ю. Темирканова и В. Гергиева.

В 1989–2000 годах — главный дирижер Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. В театре осуществил более 30-ти постановок оперных и балетных спектаклей. Музыкальный руководитель зарубежных гастролей театра (1991–1999 гг., Германия, Испания, Португалия, Макао, Голландия и др.). Постановщик оперы «Борис Годунов» (Баденский государственный театр, Карлсруэ, Германия, 1994 г.). Дирижировал в Италии, Болгарии, Египте, США.

В 2000–2001 годах — дирижер-ассистент М. Ростроповича в международном проекте — постановка оперы «Леди Макбет Мценского уезда» (Испания, Италия, Германия, Франция).

В 2001–2003 годах — главный дирижер Государственного академического театра оперы и балета Республики Башкортостан (Уфа).

В 2006–2007 годах — главный дирижер Дальневосточного и Омского симфонических оркестров.

Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектаклей «Травиата», «Жизель», «Руслан и Людмила» в Екатеринбургском государственном академическом театре оперы и балета.

В 2004 году создал молодежный симфонический оркестр в Новосибирском академическом молодежном театре «Глобус». С 2004 по 2019 год — главный дирижер оркестра. Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик мюзиклов театра.

Почетный профессор Международного института театра при ЮНЕСКО (Франкфурт-на-Майне).

Профессор кафедры дирижирования Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, его выпускники руководят симфоническими оркестрами России и зарубежья.

Лауреат и дипломант Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа дирижера» (1999, 2004, 2013).

Лауреат Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» в номинации «Лучший дирижер» (2009), «Лучший музыкальный руководитель» (2012).

Обладатель премии мэрии города Новосибирска «Человек года» в области культуры и искусства (2013).

Источник: globus-nsk.ru


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Полотенце 10 лет провисело в открытом космосе и вернется на Землю Катастрофа SSJ 100 обнажила проблемы в авиаотрасли России Ржавую "бомбу" нашли за магазином "Светофор" в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика