Шок: Избили 2,5-летнего мальчика в частном детском саду Бердска
Мама обратилась в больницу, чтобы зафиксировать побои: красный след на попе, ссадины на руке и шее. Семья написала заявление в полицию на детский сад, а его няня призналась маме в содеянном. (АУДИО, ФОТО)
Встревоженная молодая мама Юлия обратилась в «Курьер. Среда. Бердск», чтобы сообщить о побоях ее 2,5-летнего сына в частном детсаду Бердска.
Семья недавно переехала в Бердск, поняла, что очередь в государственный детский сад получит не скоро и пристроили малыша в частый детский сад по адресу ул. Пушкина, 10. Но он сгорел вместе с ритуальной службой. Перечитав все отзывы и рекомендации, выбор родителей пал на детский сад по адресу ул. Карла Маркса, 21 под названием «Совенок».
— Отзывы были очень хорошие, поэтому мы и пошли туда. Проходили всего неделю на не полный день. Он хорошо кушал, спал и играл с детками. Вчера я забрала сына, а приехав домой, была шокирована — на попе был свежий след от шлепка, ссадины на шее и руке. Мы сразу же прошли медицинское освидетельствование, врач сказал, что это шлепок от взрослой руки. Мы тут же написали заявление в полицию, — сообщила Юлия.
Ссадины на шее и и руке мальчика зафиксировал врач
Девушка рассказала, воспитателю и владельцу детского сада Наталье о случившемся сразу же, как раздела дома ребенка. Воспитатель же сама была шокировано новостью и пообещала разобраться с няней.
— Я работаю 15 лет. Таких случаев никогда не было. Я в шоке. Няня дорабатывает два дня и уходит. Я ее уволила. Мне не приятна эта ситуация, ведь меня не было в садике всего 1,5 часа. Все детки ко мне тянутся, не хотят уходить из сада. Родители меня знают, я бы никогда такого не позволила себе и своим сотрудникам. Ребенок после сна сходил на горшочек, я его одела и передала маме. Каких-либо побоев не заметила, мальчик был в штанишках. Да и настроение у него было хорошее, он не плакал. Я расстроена до слез, — прокомментировала ситуацию «Курьер. среда. Бердск» владелица детского сада Наталья.
Юля сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что ей позвонила няня сада Оксана и призналась в содеянном. При этом укорила девушку в том, что та написала заявление на владелицу «Совенка».
— Мне позвонила няня и сходу сказала: «я ударила вашего ребенка». К сожалению, мне не удалось записать этот разговор на диктофон. Но мне это показалось странным. Хочется предостеречь родителей, чтобы они тщательно выбирали детский сад, а главное людей, работающих в нем, — обратилась к бердчанам Юлия.
Аудио предоставлено Юлией
Директор управления образования и молодежной политики Жанна Тузова сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что управление образования не имеет права проверять индивидуальных предпринимателей, открывающих детские группы по присмотру за детьми. Их контролируют другие надзорные органы. Управление работает в основном с подведомственными муниципальными учреждениями. В то же врем и с частными, которые имеют лицензию и работают по государственным программам. В Бердске это «Кристаллик» и «Экология и диалектика».
— Если туда родители водят детей, то только по личной инициативе. Но они остаются в очереди на места в муниципальный детский сад, не уходят. Мы знаем, что частных детсадов в городе много — открывают группы в квартирах и частных домах. Но родители ведут туда детей на свой страх и риск, — считает Тузова.
Частные детские сады, как она выразилась, вызывают у нее беспокойство. При этом она не утверждает, что там плохо и предприниматели нарушают какие-то нормы.
— По-хорошему всем нужно серьезно задуматься над этой темой. И касается она не только Бердска. Во всех городах есть частные садики, неизвестные муниципалитету. Родители приходят на прием, я спрашиваю, куда ходят дети, рассказывают, какие условия созданы в частных детсадах. Не всегда все гладко. Некоторые хвалят. Им показывают, что происходит с детьми, чем их кормят, где спят. Разные бывают. Но я всегда говорю родителям, чтобы они внимательно относились к безопасности жизни и здоровья ребенка. Это самое главное, — высказалась начальник бердского УО.
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как ни печально, но отдавая ребенка в частный сад мы подвергаем ребенка опасности…..тем более что у большинства, нет ни образования педагогического ничего подобного, а только ип по присмотру за детьми….теперь вопрос, однажды удосужилось пообщатся со специалистами юноны, где мне яро заявили, что остаить ребенка можно только с кровными родственниками, либо с теми кто имеет педагогичекое образовние, и занимается ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,то есть это сад школа. в остальном случае, якобы можно вызвать вплоть до опеки и лишать мать или отца родительских прав за точ то оставил ребенка с посторонними, якобы халатность это….по факту понятно, что есть безысходные ситуации когда действительно некуда деть ребенка, и приходится искать вариант своего окружения для присмотра за детьми, с этим каждый сталкивается, если так строго якобы по нашему семейному кодексу, то отчего наше государство или те же органы не контролируют те места, где производиться присмор за детьми на частной основе!!!!!!!что сразу полномочий нет????хотя что говорить, там малейший откуп и все шито крыто, видали таких…хитрые как жуки навозники…….а если брать ситуацию в целом, родители отдат ребенка в частный сад только на свой страх и риск…у них тоже и нервы и свои обстоятельства!!!!что есть то есть/, это жизнь, но скажу вам одно — что действительно страшно то, что в случае чего, никто не будет виноват и предьявить некому будет даже что то!!!! а вообще я вам скажу, что мы перепробывали в свое время все детские сады частные по городу……нииииииииичего хорошего в них. нет…..в одном детей материли, в другом питание далеко не соответствующее…..родителям утверждали что они кущали курицу, по факту хрен то там…мяса в меню и вовсе не пахло…в еще одном, как то все шито крыто…. столкнулись в одном саду, что время забирать ребенка\. а воспитатель она же собственник не в себе, она в алдкогольном опьянении!..и тд и тп, в Бердске нет нормальных частных садов…ни одного смело могу заверить! по этому выбрала вообще вариант, что просто договариваюсь с соседкой и плачу ей, так спокойней……ибо проще заплатить своему человеку, чем хрен знает кому!!!!!!!и хрен знает за что!!!!!!и за какие последствия!!!!!
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«выбрала вообще вариант, что просто договариваюсь с соседкой и плачу ей…»©
А выше вы пишете: «мне яро заявили, что остаить ребенка можно только с кровными родственниками, либо с теми кто имеет педагогичекое образовние, и занимается ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,то есть это сад школа. в остальном случае, якобы можно вызвать вплоть до опеки и лишать мать или отца родительских прав» ©
когнитивный диссонанс
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К сожалению, дело в первую очередь не в няне. Ребенка водили в этот сад, он орал дурниной, думали адаптационный период. Полгода. После прецедента перевели в другой, в котором с 1 дня все было спокойно. А когда мимо дома на ***** проходили, у ребенка каждый раз истерика случалась, кричал, просил не отдавать его в сад. После общалась с некотоыми щасливчиками, посещавшими сей сад, не понятно, откуда положительные отзывы.
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Часто гуляем во дворе с ними(детками ) слышно как орет не знаю кто это, воспитатель или няня . Полная женщина . На совсем малышей . Да так голос повышает. Человека,не любящего детей видно сразу . Она на этой работе потому что работать надо,а не потому что живёт ею
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