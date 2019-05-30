Пожизненный срок для убившего 19 женщин экс-милиционера из Новосибирска утвердил ВС

Верховный суд РФ отклонил апелляцию серийного убийцы из Новосибирска Евгения Чуплинского, осужденного на пожизненный срок. Как сообщила “Ъ” прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова, с сегодняшнего дня приговор Евгению Чуплинскому считается вступившим в законную силу.
По материалам дела на счету Евгения Чуплинского, ранее служившего в милиции, 19 доказанных убийств женщин, которые были совершены с 1998 по 2006 год. Злоумышленник на своей «восьмерке» привозил понравившуюся ему женщину в безлюдное место и после интимной близости убивал. Тело он расчленял, а останки разбрасывал.
Задержать Евгения Чуплинского удалось только в 2016 году, через десять лет после его последнего убийства. К тому времени на причастность к совершению преступлений были проверены более 5 тыс. мужчин, допрошены свыше 8 тыс. свидетелей, проведено более 300 экспертиз. Бывший милиционер сначала дал признательные показания, а затем отказался от них.
По его ходатайству дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей. Все 12 присяжных признали Евгения Чуплинского виновным и не заслуживающим снисхождения. В марте 2018 года Новосибирский облсуд на основании обвинительного вердикта присяжных назначил Евгению Чуплинскому пожизненное лишение свободы. В последующем Верховный суд РФ отменил приговор, обнаружив нарушения в деле. В ноябре 2018 года Новосибирский суд повторно приговорил экс-милиционера к пожизненному сроку.
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