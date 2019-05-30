Погибли и пропали без вести десятки туристов с затонувшего катера в Будапеште

До семи человек возросло число погибших при крушении в Будапеште на Дунае прогулочного судна с туристами на борту. Об этом сообщает венгерский телеканал M1. Ранее сообщалось о трех погибших и шестнадцати пропавших без вести.

По уточненным данным, всего на борту прогулочного катера были 33 пассажира и два члена экипажа. Семерых удалось спасти. На катере были туристы из Южной Кореи. Агентство Yonhap со ссылкой на министерство иностранных дел страны также сообщает о семерых погибших и 19 пропавших без вести.

ЧП произошло у моста Маргит в столице Венгрии. Столкнулись два прогулочных судна, одно из них затонуло.

На месте проводится спасательная операция. Она затруднена сильным ветром с дождем. Кроме того, в месте происшествия сильное течение.

В российском посольстве в Венгрии ТАСС заявили, что информации о россиянах среди пострадавших при крушении катера к ним не поступало. «По состоянию на 12:00 ночи информации от компетентных венгерских органов о нахождении россиян среди пострадавших не имеется», — сказал пресс-атташе посольства.

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