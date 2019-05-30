Путин разрешил пропускать в реанимацию родственников пациентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий родственникам посещать близких в реанимации. Документ опубликован на портале правовых актов.

Право на посещение отделения реанимации и интенсивной терапии получили родственники и другие члены семьи, а также законные представители пациента.

Путин дал поручение обеспечить доступ родственников больных в реанимации в 2016 году. Ранее такое право имели семьи несовершеннолетних детей. Однако с июля 2018 года пациентов в реанимации могут посещать жители Москвы.

21 мая Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что его ждут «сотни тысяч наших граждан».

Источник: РБК