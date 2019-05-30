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Нужны полицейские: Дефицит кадров испытывает отдел МВД по Бердску

Судя по списку вакансий, в бердскую полицию требуются 32 человека — оперативники, конвоиры, участковые. Больше всего нехватка ощущается в ППС.(ВАКАНСИИ)

30.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.
 
Нужны полицейские: Дефицит кадров испытывает отдел МВД по Бердску

В полиции Бердска есть дефицит кадров

Отдел МВД по Бердску приглашает на службу в органы внутренних дел и обнародовал список вакансий на 1 июня 2019 года.

Должности, замещаемые сотрудниками ОВД.

Средний и старший начальствующий состав:

1 ед. –заместитель начальника Отдела – начальник следственного отдела;

1 ед. – начальник дежурной части;

1 ед. – начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков;

3 ед. – старший участковый уполномоченный полиции;

1 ед. – участковый уполномоченный полиции;

1 – заместитель начальника ИВС;

2 ед. – дознаватель отделения дознания;

2 ед. – оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков;

Рядовой и младший начальствующий состав:

2 ед. – старший полицейский (конвоя) отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания;

1 ед. – полицейский (водитель) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (кат. D водительского удостоверения);

1 ед. – помощник дежурного дежурной части;

10 ед. — полицейский взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции;

1 ед. – полицейский (водитель) мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции;

1 ед. – полицейский (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых;

1 ед. — младший инспектор группы делопроизводства и режима.

1 ед. – водитель-сотрудник группы тылового обеспечения;

Гражданские специалисты и обслуживающий персонал:

1 ед. — оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин штаба.

Список временных вакансий

1 ед. — полицейский отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания до 21.09.2020

(на период отпуска по уходу за ребенком).

Социальные гарантии сотрудникам органов внутренних дел

Предоставляются сотрудникам органов внутренних дел в соответствии с Федеральным Законом РФ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 19.07.2011 №247-ФЗ:

Статья 3. Пособия и другие денежные выплаты в связи с прохождением службы в органах внутренних дел и увольнением со службы в органах внутренних дел

6. Сотруднику, проходящему службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, или в органе внутренних дел, дислоцированном в субъекте Российской Федерации, входящем в Уральский, Сибирский или Дальневосточный федеральный округ, либо за пределами территории Российской Федерации, а также одному из членов его семьи оплачивается стоимость проезда к месту проведения основного (каникулярного) отпуска на территории (в пределах) Российской Федерации и обратно один раз в год, если иное не предусмотрено федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. Порядок оплаты проезда сотрудника и члена его семьи устанавливается руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководителем иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники.

Статья 8. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда, денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений

1. Сотруднику, не имеющему жилого помещения в населенном пункте по месту службы, и совместно проживающим с ним членам его семьи может предоставляться служебное жилое помещение (при переводе сотрудника на новое место службы в другой населенный пункт) или жилое помещение в общежитии, относящиеся к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, формируемого федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, иным федеральным органом исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее — жилое помещение специализированного жилищного фонда).

Статья 11. Медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение

1. Сотрудник имеет право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе на изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, бесплатное обеспечение медицинскими изделиями по назначению врача в медицинских организациях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или федерального органа исполнительной власти в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны (далее — уполномоченный орган в сфере войск национальной гвардии) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Члены семьи сотрудника и лица, находящиеся на иждивении сотрудника, имеют право:

1) на медицинское обеспечение в организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения и подлежат обязательному медицинскому страхованию на общих основаниях;

2) на медицинское обеспечение в медицинских организациях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного органа в сфере войск национальной гвардии в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. При лечении в амбулаторных условиях они обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения за плату по розничным ценам, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации плата не взимается.

4. Сотрудник, члены его семьи и лица, находящиеся на иждивении сотрудника, имеют право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях) федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного органа в сфере войск национальной гвардии за плату в размере, устанавливаемом указанными федеральными органами в отношении подведомственных им медицинских организаций (санаторно-курортных организаций), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Более подробную информацию о порядке и условиях поступления на службу в органы внутренних дел РФ можно получить по тел. 32-292, либо в кабинете №304, 301 отдела МВД России по городу Бердску, ул. Пушкина, 35, с 9.00 до 18.00 в понедельник-пятницу.


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    Ну что, господа умники, допрыгались?

    Довыкабенивались со своим «берем только до 35 лет»? Некому работать?

    Срочно выгоняйте того, кто это ввел такое требование (я серьезно) и меняйте нормативно-правовую базу трудоустройства в МВД!
    Не на возраст нужно смотреть, а на состояние здоровья и прежде всего состояние ГОЛОВНОГО МОЗГА.

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  2. Аноним

    Защищать эту «власть » скоро будет не кому ;)

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  3. Пострадавшая сторона

    А какой вообще толк от Бердской полиции ? Одни отписки.

    Thumb up 7 Thumb down 0

  4. Мда

    Почти всех пересадили. Кто на новенького ?

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  5. Аноним

    Кому за 40, массово отправляют на пенсию, если есть уже 20ка, молодежь не тянет, их просто не кому учить, да ещё и никто не идёт… Вот тебе и реформы… Скоро останутся одни генералы… Ну и штабные работники…. :(

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  6. Raven

    А при советах помню ппсников было прилично. Даже в 90е патрульные мотылялись по улицам и днем и ночью. А сейчас как корова языком слизала.

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    • Аноним

      Государство по рекомендациям внешних управляющих все свои социальные обязательства обязано передать в частные руки.
      Сейчас уже проводится реформирование пенсионного фонда вплоть до его упразднения. Скоро наверняка введут шерифов и частные тюрьмы.
      Коммуналка уже наполовину частная, медицина тоже. Васильева недавно рекламировала частные школы и детсады.
      До 2024 года Путин должен успеть капитализировать страну полностью, превратив население поголовно в крепостных.
      Тогда покупатель останется довольным и может буть его помилует.
      :-D

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  7. Аноним

    Помнится, году в 93 откинулся из армии, значится. Работы нет, вообще нет — или к голубёвско-дрёминским мясом пушечным, или как хошь. а тут по блату через деда — к ментам. Прихожу, слухаю те же слащавые речи, что и в статейке выше, досвиданьица, товарищ майор, не наш резон. Пилорама, столярка, отделка — я востребован, работа нравится, душа на месте.
    Пацаны, не ведитесь на ментовские обещаловки, идите своей дорогой, уверяю вас, таланты в вас есть! Охранник, таксист и мент — это путь назад, к обезьянам.

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