Нужны полицейские: Дефицит кадров испытывает отдел МВД по Бердску

Отдел МВД по Бердску приглашает на службу в органы внутренних дел и обнародовал список вакансий на 1 июня 2019 года.

Должности, замещаемые сотрудниками ОВД.

Средний и старший начальствующий состав:

1 ед. –заместитель начальника Отдела – начальник следственного отдела;

1 ед. – начальник дежурной части;

1 ед. – начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков;

3 ед. – старший участковый уполномоченный полиции;

1 ед. – участковый уполномоченный полиции;

1 – заместитель начальника ИВС;

2 ед. – дознаватель отделения дознания;

2 ед. – оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков;

Рядовой и младший начальствующий состав:

2 ед. – старший полицейский (конвоя) отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания;

1 ед. – полицейский (водитель) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых (кат. D водительского удостоверения);

1 ед. – помощник дежурного дежурной части;

10 ед. — полицейский взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции;

1 ед. – полицейский (водитель) мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции;

1 ед. – полицейский (кинолог) изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых;

1 ед. — младший инспектор группы делопроизводства и режима.

1 ед. – водитель-сотрудник группы тылового обеспечения;

Гражданские специалисты и обслуживающий персонал:

1 ед. — оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин штаба.

Список временных вакансий

1 ед. — полицейский отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания до 21.09.2020

(на период отпуска по уходу за ребенком).

Социальные гарантии сотрудникам органов внутренних дел

Предоставляются сотрудникам органов внутренних дел в соответствии с Федеральным Законом РФ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 19.07.2011 №247-ФЗ:

Статья 3. Пособия и другие денежные выплаты в связи с прохождением службы в органах внутренних дел и увольнением со службы в органах внутренних дел

6. Сотруднику, проходящему службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями, в том числе отдаленных, или в органе внутренних дел, дислоцированном в субъекте Российской Федерации, входящем в Уральский, Сибирский или Дальневосточный федеральный округ, либо за пределами территории Российской Федерации, а также одному из членов его семьи оплачивается стоимость проезда к месту проведения основного (каникулярного) отпуска на территории (в пределах) Российской Федерации и обратно один раз в год, если иное не предусмотрено федеральными законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации. Порядок оплаты проезда сотрудника и члена его семьи устанавливается руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, руководителем иного федерального органа исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники.

Статья 8. Предоставление жилых помещений специализированного жилищного фонда, денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений

1. Сотруднику, не имеющему жилого помещения в населенном пункте по месту службы, и совместно проживающим с ним членам его семьи может предоставляться служебное жилое помещение (при переводе сотрудника на новое место службы в другой населенный пункт) или жилое помещение в общежитии, относящиеся к жилым помещениям специализированного жилищного фонда, формируемого федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, иным федеральным органом исполнительной власти, в котором проходят службу сотрудники, в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее — жилое помещение специализированного жилищного фонда).

Статья 11. Медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение

1. Сотрудник имеет право на бесплатное получение медицинской помощи, в том числе на изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением зубных протезов из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов), бесплатное обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, бесплатное обеспечение медицинскими изделиями по назначению врача в медицинских организациях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или федерального органа исполнительной власти в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере оборота оружия, в сфере частной охранной деятельности и в сфере вневедомственной охраны (далее — уполномоченный орган в сфере войск национальной гвардии) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Члены семьи сотрудника и лица, находящиеся на иждивении сотрудника, имеют право:

1) на медицинское обеспечение в организациях государственной или муниципальной системы здравоохранения и подлежат обязательному медицинскому страхованию на общих основаниях;

2) на медицинское обеспечение в медицинских организациях федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного органа в сфере войск национальной гвардии в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. При лечении в амбулаторных условиях они обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения за плату по розничным ценам, за исключением случаев, если в соответствии с законодательством Российской Федерации плата не взимается.

4. Сотрудник, члены его семьи и лица, находящиеся на иждивении сотрудника, имеют право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в медицинских организациях (санаторно-курортных организациях) федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел или уполномоченного органа в сфере войск национальной гвардии за плату в размере, устанавливаемом указанными федеральными органами в отношении подведомственных им медицинских организаций (санаторно-курортных организаций), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Более подробную информацию о порядке и условиях поступления на службу в органы внутренних дел РФ можно получить по тел. 32-292, либо в кабинете №304, 301 отдела МВД России по городу Бердску, ул. Пушкина, 35, с 9.00 до 18.00 в понедельник-пятницу.