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Судебно-медицинские экспертизы пройдут начмед ЦГБ и супруга сломавшего ей руку жителя Бердска

Следователи СК изъяли медицинскую документацию из роддома, опрашивают медперсонал. Главе СК Бастрыкину коллеги заместителя главврача Надежды Шахатовой направили письмо в ее защиту.

30.05.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
 

Судебно медицинские экспертизы пройдут начмед ЦГБ и супруга сломавшего ей руку жителя Бердска

В роддом ЦГБ Бердска изъяли документацию

Сотрудники следственного отдела по городу Бердск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области продолжают устанавливать обстоятельства причиненных заместителю главного врача Бердской городской больницы телесных повреждений и оказания ненадлежащих медицинских услуг 23-летней жительнице  Бердска, пишет СК РФ по НСО.

По предварительным данным установлено, что в мае 2019 года в следственный отдел по городу Бердск от мужчины поступило заявление о ненадлежащем оказании медицинских услуг его супруге, которая была госпитализирована в Бердскую центральную городскую больницу, где ей не была оказана медицинская помощь надлежащего качества. В ходе проведения проверки изъяты все медицинские документы, устанавливаются и опрашиваются работники медицинского учреждения, решается вопрос о назначении и производстве судебно-медицинской экспертизы на предмет качества оказанных 23-летней женщине медицинских услуг.

Кроме того, по инициативе следственного управления СК России по Новосибирской области прокурором передан из органов внутренних дел материал проверки о получении телесных повреждений заместителем главного врача Бердской городской больницы в результате отказа выдать обратившемуся к ней мужчине медицинские документы о поступлении его 23-летней супруги в больницу. В настоящее время по материалу проверки опрошены очевидцы и участники произошедшего, с целью определения степени тяжести телесных повреждений назначено судебно-медицинская экспертиза.

Проведение уголовно-процессуальных проверок продолжается. По их результатам будет принято процессуальное решение.


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