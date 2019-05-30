Буклет о фронтовиках «Победители» вы можете взять в редакции «Курьер.Среда.Бердск»

К 74-летию Победы в Великой Отечественной войне Издательский дом «БукЪвица» подготовил буклет «Победители». Сегодня, 6 мая, его доставили из типографии в Бердск.

На протяжении 10 лет автор большинства текстов, корреспондент Галина Панчева, рассказывала на страницах газеты «Курьер. Среда. Бердск» о ныне здравствующих фронтовиках Бердска и тех, кого с нами уже нет.

Мы собрали самые интересные материалы из газеты «Курьер.Среда.Бердск» о бердчанах, которые ковали победу на фронте и в тылу, отобрав публикации за 10 лет.

— «Победители» стал моим любимым проектом. Очень много пришлось общаться с родственниками фронтовиков, чьи родители, дедушки и бабушки ушли из жизни. С теми, кто сражался за Родину и выжил. В этом проекте ценно все: маленькие нюансы и детали собираются в один пазл, играют огромную роль в жизни каждого выжившего ветерана или того, кто не вернулся с войны. Люди совершали подвиг, не задумываясь об этом. Проект направлен на то, чтобы сохранить память об этих людях, чтобы дети и школьники помнили своих дедов, бабушек, защищавших страну, — поделилась Галина Панчева.

Мы видим, какой большой интерес у молодежи вызывает тема истории. Школьники и студенты приходят в редакцию и покупают газету, в которой выходят статьи о фронтовиках. Жители Бердска помогли нам издать проект «Победители», собрали деньги на оплату печати.

На этом проекте мы не зарабатываем денег, а просто хотим подарить уникальные истории о Победителях нашему городу.

В живых на апрель 2019 года в Бердске осталось чуть более 30 фронтовиков. С 10 из них мы пообщались.

На наш призыв о помощи откликнулись депутаты Совета депутатов Бердска Алексей Викторович Осин и Владимир Александрович Постников, наши партнеры и рекламодатели – Александр Александрович Шкулов, директор ООО «ПУЛЬС-ПЛЮС» , Николай Николаевич Жданов, Елена Борисовна Легенза, Любовь Григорьевна Бердичевская, Юрий Павлович Маслов, Анатолий Владимирович Москвитин, в лице генерального директора ООО «Автосервис» Владимира Николаевича Москвина, аптечная сеть «Аптека Бердская», ООО «АА ЭнергоГрупп», ООО «Альсэдо», музей Бердска, Марина Александровна Д., Алина Олеговна Д., адвокат, Павел Борисович Шмаков, Татьяна Викторовна Б., Валерия Алексеевна Б., Вардуи Володяевна Шахназарян, Максим Сергеевич М., похоронный дом «Обелиск», в лице директора Александра Харитоновича Батырского; ООО «Фабрика окон»; Игорь Петрович Горобец, координатор БМО ППП ЛДПР.

Мы от всей души говорим спасибо спонсорам, благодаря которым уникальный буклет «Победители» о фронтовиках-бердчанах увидел свет. Он станет свидетельством вклада наших земляков в Великую Победу. Бердск будет помнить о победителях всегда.

Кроме того, музей Бердска приглашает жителей и гостей города на благотворительные экскурсии, которые будут проходить каждое воскресенье мая и каждую субботу июня на выставке «Бердск воевал». Собранные средства сотрудники музея передадут на оплату услуг печати буклета «Победители», подготовленным Издательским домом «БукЪвица».

Выставка рассказывает о бердчанах-фронтовиках: летчиках, танкистах, артиллеристах, моряках, водителях — рядом с их фотографиями демонстрируются более 250 моделей военной техники, на которой они отстояли свободу и независимость Родины, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сотрудник музея Марина Янеева.

Стоимость благотворительной экскурсии – 50 руб.

Начало экскурсий в 13.00. В связи с тем, что количество участников экскурсии ограничено, желательна предварительная запись.

В остальные дни на выставке также будут проходить экскурсии для организованных групп детей и взрослых, по предварительной заявке в обычном порядке. Выставка работает с 4 мая по 30 июня.

В буклете «Победители» — 100 страниц формата А4. Это социальный проект, который мы бесплатно передадим в библиотеки, музеи, школы нашего города, а также подарим всем желающим. За своим экземпляром «Победителей» вы можете прийти в редакцию Издательского дома «БукЪвица» по адресу: ул. К. Маркса, 24, офис 2 или Ленина, 38.

Свой вклад вы можете сделать, перечислив на наши реквизиты сумму или отправить на карточку главного редактора Галины Коморниковой, указав в назначении «Победители».

Карточка Сбербанк – 4276 8440 1909 1537, Галина Владимировна Коморникова

Наши реквизиты:

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Назначение платежа «Печать буклета «Победители», акты выполненных работ мы предоставим.