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«Стыдно. Уйди в отставку»: Матвиенко раскиритковала нападение на журналиста главы района в Хакасии

Спикер Совета федерации призвала «не позорить весь муниципальный корпус», а к чиновнику, допустившему рукоприкладство, принять «самые жесткие мер».

29.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Стыдно. Уйди в отставку: Матвиенко раскиритковала нападение на журналиста главы района в Хакасии

Рукоприкладство считают недопустимым в СФ

Спикер Совета Федерации также предложила принять в отношении чиновника «самые жесткие меры»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на сотрудника телеканала «Россия-24» Ивана Литомина, уйти в отставку, она также предложила принять в отношении чиновника «самые жесткие меры».

«Всякое видели, но чтобы руководитель, наделенный властью, в такой форме общался с журналистами, рукоприкладствовал. Это хамская манера, грубая и неуважительная. Должны быть самые жесткие меры, надо призвать коллег, < …> чтобы не позорил весь муниципальный корпус. Стыдно, ну, уйди в отставку, какое человек имеет моральное право после этого работать», — сказала Матвиенко во время заседания палаты в среду.

Эту тему на заседании поднял председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По его словам, комиссия внимательно изучила данный вопрос и проконсультировалась с руководством ВГТРК, после чего пришла к выводу, что журналист в этой ситуации действовал в рамках профессиональных полномочий, передает ТАСС.

Корреспондент программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия-24» Литомин обратился к главе Ширинского района с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров в 2015 году, живут в нечеловеческих условиях, после чего глава района напал на журналиста и повалил его на пол. По факту нападения возбуждено уголовное дело, в рамках которого также будет проверена информация о коррупционной составляющей в деятельности Зайцева.

Партия «Единая Россия» решила исключить Зайцева из своих рядов, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», извинившись за «безобразную выходку». Чиновник в свою очередь подал заявление в следственные органы с просьбой привлечь Литомина к ответственности за оскорбление представителя власти.


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