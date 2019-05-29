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Чайка: незаконно занижают пенсии и стаж пенсионерам чиновники ПФР

В России за 2018 год возбуждено около 300 уголовных дел из-за ошибок с начислением пенсий, сообщил генпрокурор. Нарушения закона также зафиксированы при признании граждан инвалидами.

29.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Чайка: незаконно занижают пенсии и стаж пенсионерам чиновники ПФР

Пенсионеров обижают

В 2018 году около 300 уголовных дел было открыто в России из-за отказов в выплате пенсий и ошибок в расчётах. Об этом в рамках «правительственного часа» в Госдуме сообщил генпрокурор России Юрий Чайка.

«В 2018 году в сферах пенсионного законодательства, здравоохранения, соблюдения социальных гарантий инвалидов были защищены права 42 тысяч человек​​​. При этом было 37 тысяч виновных должностных лиц (представлено. — прим. ред.) к дисциплинарной и административной ответственности, возбуждено 280 уголовных дел», — сказал он.

Чайка подчеркнул, что среди самых частых нарушений были незаконное снижение размера пенсии, необоснованный отказ в выплате, а также занижение трудового стажа.

По его словам, нарушения законодательства также были зафиксированы при признании граждан инвалидами, предоставлении им льготных рецептов, санаторного лечения и технических средств реабилитации.

«Далеко не во всех домах для граждан с инвалидностью соблюдается законодательство об охране здоровья, санитарно-эпидемиологические нормы, правила пожарной безопасности», — добавил генпрокурор.

Источник: pnp.ru


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