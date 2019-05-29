Домашнее насилие назвал полезным каждый 10-й мужчина в России
Потратят 150 млн рублей на реконструкцию стадиона «Авангард» в Бердске
Дожди с градом и грозами ожидаются в Бердске в последние дни мая
Благодарность уполномоченного по правам ребенка за набор книг «Мое солнышко» получил «Курьер. Среда. Бердск»
«Стыдно. Уйди в отставку»: Матвиенко раскиритковала нападение на журналиста главы района в Хакасии
Разбился байкер на Honda в ДТП с Subaru у элитного Изумрудного городка в Бердске
Чайка: незаконно занижают пенсии и стаж пенсионерам чиновники ПФР
Парковки убрали при реконструкции за 52 млн рублей ул. Лунной в Бердске
В колодец с кипятком провалился 7-летний мальчик в Хабаровске
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