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Чем популярен китайский

С тех пор как Китай восстановил членство в ООН в 70-годы прошлого века, он открыл свои границы для остального мира.

29.05.2019 Нет комментариев
 
Чем популярен китайский

А с развитием международных товарно-денежных отношений в последние годы китайский язык становится перспективным и востребованным.

Этот язык является пятым иностранным, который включили в ГИА, уже третий год Рособрнадзор занимается разработкой ЕГЭ по китайскому языку. Предположительно, что ЕГЭ будет включать в себя две части: устную и письменную.

Заметно растет количество людей, изучающих это направление, несмотря на то, что особенности китайского языка могут испугать начинающих. Согласно информации, которую приводит «Российская газета» в городах Владивостоке, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Москве, в более чем ста учебных заведений преподается этот курс.

Итак, чем популярен китайский язык:

1. Распространенностью речи в мире. Носителями языка являются 14% населения планеты. Человек, владеющий китайским, сможет работать в Малайзии, Тайване, Индонезии, Таиланде, Брунее, Сингапуре, в Монголии, на Филиппинах, конечно, и в самом Китае.

2. Возможностью обучаться в иностранных вузах. В крупные зарубежные высшие учебные заведения съезжаются студенты со всех стран мира, потому что современный Китай вкладывает большие средства в развитие образования, научную работу и оборудование. В их вузах есть как программы на китайском, так и англоязычные курсы.

3. Популярность китайского языка объясняется новыми возможностями развивать бизнес, путешествовать по стране, знакомиться с богатой культурой и историей страны.

4. Доступностью. Эту науку можно изучать онлайн на интерактивных курсах.

5. Актуальностью.

6. Человеку западной культуры восточные диалекты изучить нелегко. Письменность обнаруживает сотни иероглифов.

7. Желательно обладать хорошим музыкальным слухом, чтобы правильно научиться произносить слова и фразы.

8. Для транслитерации азиатских имен и названий в 1958 году был разработан фонетический алфавит «пиньинь». В китайском алфавите используются надстрочные знаки для обозначения тонов, используются Ü (u-умляут) и все буквы латинского алфавита.

9. От тонов зависит значение многих слов Поднебесной. Изменение тона слога, неверное его понижение или повышение может изменить значение слова. Поэтому лучше изучать язык с носителем, желательно сразу же поставить правильное произношение.

10. Занятия с педагогом – носителем позволяют улавливать интонации, развивают слуховое восприятие китайской речи, расширяют словарный запас.

11. Подготовленно центром по изучению иностранных языков для детей Полиглотики.

 


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