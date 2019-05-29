Закрыли бетонными плитами кратчайший путь по шпалам из Северного

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-Кто прихватил переулок? Долгие годы жители микрорайона «Северный» ходили вдоль железнодорожной ветки до ул. Комсомольской. Несколько лет назад радостная весть: пути демонтируют, территорию благоустроят, сделают велодорожку. Но прошли годы и ситуацию из «неудобно ходить по шпалам» превратилась в опасную для жизни. У кого-то в «СВЕТЛОЙ» голове родилась мысль перекрыть бетонными плитами кротчайший путь от Северного до Сбербанка по ул. Кутузова, школы №10 по ул. Ленина и МФЦ м-н Радужный. Ежедневно в любую погоду, преодолевая преграду с риском для здоровья и жизни, дети идут в школу, пенсионеры за пенсиями и все, кто оказался отрезанным от «большой земли».

Фото «супер оригинального решения проблемы» прилагаю.