Как выбрать косметику для тела

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Каждый препарат должен обладать увлажняющим эффектом, особенно в летнюю пору года.

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Выбирая различные средства для тела, в первую очередь стоит обратить внимание на состав продукта. Очень важно, чтобы в состав косметики для тела водили только натуральные компоненты, а также необходимые витамины и аминокислоты.

А вот от препаратов, где в составе есть множество ароматизаторов, стабилизаторов и консервантов, лучше всего отказаться. Такие средства обычно никак не смогут положительно повлиять на кожу, зато могут ухудшить ее состояние еще больше.

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