Чиновникам разрешат бесплатно возглавлять НКО

Депутаты предложили разрешить чиновникам работать в общественных, некоммерческих организациях и управлять ими на безвозмездной основе, говорится в законопроекте группы депутатов от «Единой России», внесенном в Госдуму. Для работы в таких организациях им нужно будет получить разрешение работодателя.

Сейчас законодательство запрещает госслужащим участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. Исключением является участие в управлении политической партией и профсоюзом. По мнению авторов инициативы, такой запрет нарушает их конституционные права.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске были разбирательства, когда выяснилось, что директор муниципального Комбината бытовых услуг Александр Кожин возглавляет ТСЖ в доме, где он живет. Прокуратура сделала предупреждение мэру Бердска о недопустимости совмещения.

Еще одна новелла, предложенная депутатами, – ужесточить действующий порядок привлечения к дисциплинарной ответственности госслужащих за коррупционные преступления. В срок, когда они могут быть привлечены к ответственности за подобные действия, предлагается не включать больничный, отпуск, а также время производства по уголовному делу.

Один из авторов документа – председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев напомнил, что сейчас этот срок составляет шесть месяцев. Однако провинившиеся госслужащие стремятся избежать ответственности. «Опыт показывает, что нередко проштрафившиеся чиновники уходят на больничный и стремятся попасть надолго в стационар или начинают отгуливать отпуск», – отметил он. По словам Пискарева, с принятием инициативы такую практику удастся прекратить.

Источник: Ведомости