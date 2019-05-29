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Бизнес отказывается готовить площадку для строительства 4-го моста через Обь в Новосибирске

Предыдущий конкурс на вынос коммуникаций отменили из-за ареста директора «Росстроя» Константина Михайленко по делу о хищении 7,4 млн рублей при строительстве канализационного коллектора в Бердске.

29.05.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Бизнес отказывается готовить площадку для строительства 4 го моста через Обь в Новосибирске

Никто не захотел вести подготовительные работы для четвертого моста Новосибирска

Ни одна компания не заявилась на конкурс по подготовке строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске. Власти искали фирму, которая проведет шумоизоляцию соседних домов.

Областное госучреждение «Мост» объявило очередную закупку на проведение подготовительных работ для строительства мостового перехода. Документы были опубликованы на сайте госзакупок.

Властям понадобилось провести шумоизоляцию зданий, в районе которых будут вести работы. Общая цена контракта составила 306,2 млн рублей.

Подрядчик должен был установить более 17 тыс. кв. м. шумозащитного остекления окон и балконов, подоконники и откосы ПВХ, водоотливы, проложить кабели питания вентиляции. Но никто не подал заявку на конкурс.

Общая стоимость объекта составляет около 40 млрд рублей, в 4 млрд оценивается подготовка площадки и расселение жителей территории в створе объекта, которые возьмет на себя областной бюджет. Федеральная правительственная комиссия предварительно решила выделить 26,2 млрд рублей на строительство объекта из средств, собранных по системе «Платон». Инвестору гарантируется минимальный доход в 47 млрд рублей, который в случае незагруженности будет компенсирован из областного бюджета. Новосибирцы провели несколько акций протеста против такой модели финансирования.

ГКУ «Мост» также объявило конкурс на демонтаж зданий на обоих берегах Оби. Около 700 жилых домов и промышленных объектов, включая капитальные гаражи и заправки, должны быть снесены до 20 ноября 2019 года.

Будет уничтожено 77 жилых домов, сказано в конкурсной документации. На некоторых участках помимо жилья есть гаражи, бани и теплицы.

Предыдущий конкурс на подготовку площадки общей стоимость 349 млн рублей был отменен. А гендиректор подрядчика работ по выносу коммуникаций из зоны четвертого моста — ООО «Росстрой» — арестован по обвинению в мошенничестве. У фирмы был контракт на 338 млн. Все госзакупки проводились за счет средств областного бюджета.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», руководитель «Росстроя» Константин Михайленко является фигурантом дела о хищении 7,4 млн рублей при строительстве канализационного коллектора на ул. Первомайской в Бердске. Его подельником является и. о. начальника бердского управления капитального строительства Юрий Бекетов. Суд обоих отправил в СИЗО до 21 июня. На суде по избранию меры пресечения за Михайленко предлагали залог 500 тыс. рублей и сетовали на убытки «Росстроя» в связи с испорченной репутаций компании из-за ареста директора.

Новосибирское правительство подписало соглашение на строительство моста с «Сибирской концессионной компанией» в декабре 2017 года. «СКК» принадлежит дочерней фирме Газпромбанка и питерской группе «ВИС», связанной с экс-главой Пуровского района ЯНАО Евгением Скрябиным, бизнесменами Игорем Снегуровым и Дмитрием Рябовым. Последний работает гендиректором АО «ТЭК „Мосэнерго“» Игоря Ротенберга, впрочем представители этого бизнесмена заявляли об отсутствии интересов в Новосибирской области. Подрядчиком строительства должно было стать АО «Автобан» депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа, единоросса Алексея Андреева, но в мае 2019 года «ВИС» объявил о смене генподрядчика, уточнив, что им станет дочерняя компания группы — ООО «ПФ ВИС».

Контрольно-счетная палата Новосибирской области нашла многочисленные нарушения при ведении работ и формировании смет на начальном этапе строительства моста. Осенью 2018 года строительство велось без разрешения, кроме того, закупались немецкие трубы при наличии менее дорогих отечественных аналогов. КСП выяснила, что сметы подготовительных работ по 17 позициям были завышены в 2−3,5 раза. Транспортный комитет заксобрания рекомендовал правительству пересмотреть концессионное соглашение о строительстве четвертого моста, передает tayga.info.


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