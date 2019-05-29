Крысиным ядом накормил 2-классник учеников в школе Новосибирской области

Прокуратура завершила проверку в связи с массовым отравлением детей в школе
Прокуратура Чановского района провела проверку в связи с отравлением ядом 13 учащихся МБОУ «Чановская средняя школа №2».
Установлено, что ученик 2 класса принес в образовательное учреждение крысиный яд, который взял дома, и под видом конфет угостил им одноклассников и употребил сам. События происходили в здании школы перед началом первого урока второй смены. У детей проявились признаки отравления на уроке рисования. О происшествии был незамедлительно уведомлен учредитель образовательного учреждения (администрация Чановского района Новосибирской области)
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение их безопасности во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в общеобразовательной организации.
Проверка показала, что одной из причин произошедшего группового несчастного случая явилось несоблюдение администрацией школы требований по обеспечению безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном учреждении. Администрация Чановского района вопреки законодательству вовремя не создала комиссию по расследованию несчастного случая, не расследовала групповой несчастный случай и не разработала мероприятия по его предупреждению.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура внесла директору школы и главе Чановского района представления об устранении нарушений закона (на рассмотрении).
Исполнение требований прокурора взято на контроль.
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А родителей не хотят привлеч!???? Ребенок не в школе же взял «конфетки»!!!
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