«Господин начальник»: новое обращение не прижилось в силовых структурах

В МВД и Минобороны считают нецелесообразным возвращать обращение «господин» в силовые структуры, следует из ответов ведомств. Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил премьер-министру Дмитрию Медведеву предложение заменить нынешнее обращение «товарищ» на дореволюционный вариант.

«Статья 19 Конституции России гарантирует «равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям». В этой связи предложение о выделении части граждан по профессиональной принадлежности обращением к ним «господин» противоречит Конституции России и неприемлемо», — говорится в ответе МВД.

В Минобороны также отметили, что отношения между военнослужащими строятся на основе взаимного уважения. Так, «начальники и старшие, обращаясь к подчиненным и младшим, называют их по воинскому званию и фамилии или только по воинскому званию, добавляя в последнем случае перед воинским званием слово «товарищ».

«Термин «товарищ» в ВС России употребляется в значении «союзник» («друг»). Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ, грубость и фамильярное обращение несовместимы с понятием воинской чести и достоинством военнослужащих. Учитывая вышеизложенное, внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие взаимоотношения между военнослужащими, нецелесообразно», — пояснили в военном ведомстве.

Источник: РИА Новости