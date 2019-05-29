«Господин начальник»: новое обращение не прижилось в силовых структурах
В МВД пояснили, что обращение «господин» вместо «товарищ» противоречит Конституции России. В Минобороны также отметили, что отношения между военнослужащими строятся на основе взаимного уважения — по-товарищески.
В полиции Бердска используют привычное обращение — товарищ
В МВД и Минобороны считают нецелесообразным возвращать обращение «господин» в силовые структуры, следует из ответов ведомств. Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил премьер-министру Дмитрию Медведеву предложение заменить нынешнее обращение «товарищ» на дореволюционный вариант.
«Статья 19 Конституции России гарантирует «равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям». В этой связи предложение о выделении части граждан по профессиональной принадлежности обращением к ним «господин» противоречит Конституции России и неприемлемо», — говорится в ответе МВД.
В Минобороны также отметили, что отношения между военнослужащими строятся на основе взаимного уважения. Так, «начальники и старшие, обращаясь к подчиненным и младшим, называют их по воинскому званию и фамилии или только по воинскому званию, добавляя в последнем случае перед воинским званием слово «товарищ».
«Термин «товарищ» в ВС России употребляется в значении «союзник» («друг»). Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ, грубость и фамильярное обращение несовместимы с понятием воинской чести и достоинством военнослужащих. Учитывая вышеизложенное, внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие взаимоотношения между военнослужащими, нецелесообразно», — пояснили в военном ведомстве.
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