В колодец с кипятком провалился 7-летний мальчик в Хабаровске

Семилетний ребенок, который провалился накануне в колодец с кипятком в Железнодорожном районе Хабаровска, в настоящее время находится в отделении реанимации. Врачи оценивают состояние пострадавшего мальчика как тяжелое, сообщили корр. ИА AmurMedia в КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2».

— Мальчик сейчас находится в отделении реанимации, состояние ребенка тяжелое. Школьник получил ожоги 40% тела, — сообщили в медучреждении.

В настоящее время по факту происшествия с несовершеннолетним в краевой столице проводят проверку следственные органы.

В колодец с кипятком во дворе дома в переулке Дежнева школьник провалился в понедельник, 27 мая, в вечернее время. Со слов очевидцев событий, вес мальчика не выдержала прогнившая доска, которая служила крышкой люка. Провалившегося в колодец ребенка в тот же день госпитализировали в больницу с обширными ожогами.

Источник: amurmedia.ru