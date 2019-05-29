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В колодец с кипятком провалился 7-летний мальчик в Хабаровске

Гнилая доска вместо крышки не выдержала вес ребенка. Он находится в реанимации. Врачи оценивают состояние пострадавшего как тяжелое.

29.05.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
В колодец с кипятком провалился 7 летний мальчик в Хабаровске

Ребенок попал в реанимацию

Семилетний ребенок, который провалился накануне в колодец с кипятком в Железнодорожном районе Хабаровска, в настоящее время находится в отделении реанимации. Врачи оценивают состояние пострадавшего мальчика как тяжелое, сообщили корр. ИА AmurMedia в КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2».

— Мальчик сейчас находится в отделении реанимации, состояние ребенка тяжелое. Школьник получил ожоги 40% тела, — сообщили в медучреждении.

В настоящее время по факту происшествия с несовершеннолетним в краевой столице проводят проверку следственные органы.

В колодец с кипятком во дворе дома в переулке Дежнева школьник провалился в понедельник, 27 мая, в вечернее время. Со слов очевидцев событий, вес мальчика не выдержала прогнившая доска, которая служила крышкой люка. Провалившегося в колодец ребенка в тот же день госпитализировали в больницу с обширными ожогами.

Источник: amurmedia.ru


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